EL PJ federal quiere a Lifschitz en su frente

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, subrayó que el gran frente opositor para las elecciones de 2019 debe ser "una construcción mucho más amplia que la partidaria" y señaló que están "conversando" con el Frente Progresista que gobierna Santa Fe con Miguel Lifschitz."Esto tiene que ser una construcción mucho más amplia que la partidaria. No alcanza con el peronismo. Hay que hacer algo mucho más grande. El Frente Renovador de Misiones ya está participando de este espacio, seguramente pasará lo mismo con el Movimiento Popular Neuquino (MPN), con Juntos de Río Negro, con la gente de Santiago del Estero, estamos conversando también con partidos provinciales que no gobiernan pero que tienen fuerza", sostuvo el referente peronista.En diálogo con Radio Continental, el mandatario norteño se refirió a la posibilidad de que su par de Santa Fe y referente socialista se sume al armado de ese frente opositor: "También estamos conversando con el Frente Progresista, porque la idea es hacer algo lo más amplio posible".En ese sentido, Urtubey remarcó que "hay que ofrecer una alternativa superadora, porque la cosa no está saliendo como la mayoría del Gobierno planteó que iba a ser". "Estamos en plena etapa de construcción del espacio. Después vendrá la época de los candidatos y de hacer campaña. Ya era tiempo de darle formar a un espacio común en el que confluyan todos los que quieran una alternativa superadora. Esencialmente estamos planteando ofrecer algo superador de la grieta, una alternativa diferente", insistió.Consultado sobre si el diputado nacional Daniel Scioli será parte de ese armado, el salteño manifestó: "He hablado con él. Deberá tomar la decisión de qué hacer". Asimismo, el gobernador norteño ratificó su visión de que ese nuevo espacio no incluya a la ex presidenta Cristina Kirchner: "Si armamos un espacio con Cristina Kirchner adentro no estamos ofreciendo nada nuevo".Aunque reconoció que así se perdería el caudal de votos de la líder de Unidad Ciudadana, Urtubey remarcó que quiere "un espacio diferente, una propuesta diferente". Finalmente, al ser consultado sobre cómo se definirán las candidaturas en ese frente oposición, el referente peronista indicó que "el sistema alienta a que la participación se dé en las PASO. Eso sería buenísimo, porque no hay nada más democrático que el hecho de que la decisión la tome la gente".