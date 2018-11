"Creo que el porcentaje va a estar por debajo de la inflación"

Esta semana será clave para la Tributaria 2019. Es que seguramente, el Ejecutivo le entregará la cifra que surgió de la polinómica. El porcentaje ya está desde el jueves, pero seguramente se oficializará en los próximos días. Así lo aseguró la Secretaria de Hacienda de la Municipalidad, Marcela Basano. "Estuve hablando con la gente de Finanzas. Lo estaban revisando. El miércoles estuvo publicado el índice (NdR: de inflación mayorista, el dato que faltaba, que fue 3% en octubre) y estaban abocados a la determinación del nuevo índice de la polinómica. Con lo cual, en las próximas horas, lo vamos a tener. Primero se lo mostraremos al Intendente y al Jefe de Gabinete y creo que estamos en condiciones de presentarlo este mismo lunes", indicó la funcionaria, en declaraciones a "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz).

Uno de los datos que arrojó este año el INDEC, es que la inflación mayorista (la que se contempla en la fórmula polinómica para determinar los incrementos en la Tributaria) es mucho más elevada que la minorista: 71% vs 41%. ¿Se puede repensar la fórmula polinómica? "La elección de la inflación mayorista fue porque se determinaron los parámetros a considerar, en función del volumen de compras del Municipio (que en muchos casos vamos a licitación por los montos), pensamos que se asemejaba más al de mayorista que el del consumidor final. Como el gasto más grande es la masa salarial, se contempló la pauta de la paritaria; y para brindar servicios, el gasoil. En ese momento de diseñarlo, teníamos una estabilidad importante. No se había dado esta situación de inflación tan grande. Hoy no puedo decir que no lo vayamos a analizar. No va a depender directamente de nosotros. Cualquier vecino puede buscar los datos y llegará a los mismos números que vamos a hacer públicos nosotros. Más transparente que esto, es difícil de encontrar. Pero entiendo la preocupación, porque la realidad económica del país nos dice que a lo mejor no es lo que necesitamos", respondió.

Para Basano, es probable que el número final del incremento acumulado por la polinómica no coincida necesariamente sea a la inflación acumulada en 2018. "No sé, creo que no va a estar muy cercano. Creo que vamos a estar por debajo. Sobre todo, por la expectativa que tenemos sobre cómo va a terminar el año. Tuvimos un 15% en el primer semestre y la polinómica fue del 13%. Y para la Tasa fue menos. Creo que vamos a estar por debajo de la inflación", indicó.

Basano también confirmó que los funcionarios públicos y concejales que sufrieron el congelamiento de sus haberes en el segundo semestre del año, a partir de los haberes de enero (a cobrar a febrero) recibirían todos los aumentos que no recibieron. Pero, no tendrían posibilidad de reclamar por lo que no recibieron. Hasta ahora, tan solo cobraron un 8%.

Al mismo tiempo, reconoció que el "ahorro" generado por el congelamiento de los sueldos no solo cubrió sino que fue superior al "descuento" del 5% que no se cobró de Tasa. "Por sí solo, por lo pactado en paritaria, no lo iba a generar. Pero sí lo hizo por la aplicación de la cláusula gatillo", dijo.



RECAUDACION EN BAJA

"Para lo que es un año normal nuestro, no estamos tan bien, porque lo que vemos es que desde mediados de año tenemos una retracción en el pago de algunos tributos. La Tasa cayó unos cuantos puntos: a septiembre estábamos 4% abajo", confirmó Basano.

"También entendemos la situación de la gente: cuando tenés que priorizar entre ir al supermercado, pagar el alquiler o los remedios y abonar la tasa... sabemos como funciona esto. Son indicadores de alerta", admitió.

"El nivel de recaudación del DReI no ha bajado. Pero tampoco es bueno, porque si con un 40% de inflación vos seguís recaudando lo mismo, quiere decir que las empresas no facturaron más tampoco y la economía no ha crecido. Esos son indicadores que nos alertan y nos preocupan", señaló.



MORATORIA: POR AHORA NO

Basano admitió que "en algún momento barajamos como alternativa" una moratoria. "Es una posibilidad en donde tenemos internamente posiciones disímiles. Particularmente, no soy partidaria de las moratorias. Cuando salgamos de este contexto que estamos viviendo, habrá gente que va a necesitar alguna ayuda para ponerse al día, porque no dejó de pagar por una especulación financiera o porque quiere sacar beneficios del Estado sino porque estamos atravesando una coyuntura complicada. Es mi opinión personal. También, en este contexto, hacer una moratoria, no es tan conveniente, porque la gente no ingresaría, por más que le des un beneficio. Por eso sería más conveniente hacerla cuando crezca la economía", aclaró la funcionaria.