La Ley de Salud logró la media sanción en Diputados

La Cámara de Diputados de la provincia dio media sanción, en su sesión del jueves pasado, al proyecto de ley de salud. El mismo tiene como objetivo universalizar y garantizar la protección y cuidado de todos los habitantes de Santa Fe.Antonio Bonfatti, presidente de la Cámara y uno de los legisladores que presentó el proyecto (junto a la diputada Alicia Gutiérrez, del bloque Solidaridad e Igualdad), afirmó: "Esta ley viene a consolidar a la salud pública de Santa Fe como un ejemplo en el país y en América latina. También, plantea la estructuración del sistema de salud público en base a la atención primaria".El ex mandatario provincial indicó además que la iniciativa establece al servicio a la salud como "un derecho inalienable para toda la ciudadanía".Por otra parte, el proyecto que obtuvo media sanción se propone eliminar la ley Samco (Sistema para la Atención Médica de la Comunidad), posibilitando un paso adelante en "el objetivo de enmarcar a la salud de la provincia como un bien colectivo, un derecho universal y un empoderamiento del Estado como garante social", según consignó el diputado Bonfatti.Finalmente, el ex gobernador expresó un último atributo de la ley: "Las políticas públicas deben tener siempre como objetivo garantizar igualdad de oportunidades para todos los habitantes. Y un modelo de salud pública debe ser concebido como un conjunto de políticas cohesionadas en un todo, que forme parte de una planificación y de una transformación integral del Estado, que debe actuar por oferta y no por demanda", indicó, según la crónica del diario La Capital de Rosario.LA VISION DE GASPOZEl Doctor Santiago Gaspoz fue Jefe del Nodo Salud y Director Interino del Hospital. Ahora es miembro del equipo Diputado Omar Martínez y del equipo técnico que formuló el proyecto del que es autor el presidente de la Cámara de Diputados, Antonio Bonfatti.Desde su punto de vista, "la salud es un Derecho Humano individual y colectivo, e inalienable. Sin un sistema Público de Salud financiado por el Estado no es posible el derecho a la Salud"."El Estado Santafesino debe garantizar la Salud Universal, Gratuita, Integral para todos los habitantes. Este Proyecto de Ley otorga un marco a un Modelo de Atención Primaria de la Salud como estrategia, que ya se implementa en la Provincia y que en Rosario funciona hace muchos años, donde diferentes equipos de salud y establecimientos se vinculan entre sí, configurando una Red de protección y cuidados de todos los habitantes, que se inicia en el lugar donde las personas habitan", afirma."Promueve que los Centros de Salud, Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias, Viviendas Asistidas y Dispositivos territoriales como parte de un sistema de salud integral, más allá del modelo hospitalario. Desde esta concepción, el Estado debe ser regulador y el conductor del sistema, tiene que reafirmar derechos, definiendo condiciones de calidad, categorizaciones y de control. Este proyecto de Ley marca claramente los distintos niveles de atención y genera en cada Región estructuras similares, con Consejos Regionales en el que participan todos los actores del universo de la salud, en coordinación con Municipios y Comunas y el Ministerio de salud como órgano rector para abordar nuevas tecnologías, investigación, le ética y la bioética en salud.", completó