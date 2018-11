Vecinos de Susana preocupados por la instalación de una antena

Vecinos de la localidad de Susana encendieron las luces de alerta al ver como una antena de la empresa Telecom comenzó a elevarse en pleno centro del pueblo, a metros de una casa de familia, en un predio "chico" en relación a la dimensión que tiene el aparato, que supera los 6 metros.

Según los testimonios, la Comuna de Susana autorizó a que comiencen las obras, pero luego de conocer aún más en profundidad los estatutos, dio marcha atrás y está pidiendo que detengan los trabajos. Sin embargo, esto no sucede y los pueblerinos aseguran que en menos de 6 días, instalaron gran parte del aparato.

Jonatán Merke, vecino de la localidad, dijo que "la cuestión empezó porque se autorizó a Telecom a instalar una antena para telefonía fija digital. La empresa, en su momento, tenía una antena chica, que era un enlace punto a punto con Rafaela y sobre esa antena se colocó un equipo 3G como para brindar el servicio de telefonías celular. Eso me parece fue por el año 2004 y el año pasado la comuna, desconociendo una ordenanza existente donde se prohibía la instalación de nuevas antenas, le autorizaron a Telecom instalar una antena más grande que incumple con la normativa establecida del régimen de medidas, el tamaño del terreno y demás de la empresa con respecto a la Ordenanza comunal", explicó el vecino y agregó que "en todas las ciudades las están erradicando las antenas de la zona urbana y en este caso lo que se reclama es que la antena es muy grande para la cantidad de terreno que tiene la empresa y cualquier cosa que suceda obviamente la antena va a ir a parar al techo de alguna casa de algún vecino", dijo en Radio ADN, FM 97.9 de nuestra ciudad.

Merke dijo que la comuna le pidió que cese las obras, pero "evidentemente la empresa está desconociendo el pedido y están siguiendo adelante con las obras. De hecho, instalaron todos los equipos en la antena más grande que tiene un pedido de desarme", resaltó.

Además hizo alusión a esta vieja ordenanza y sostuvo que la comuna, a cargo de Alejandro Ambort, desconoció esto y lo autorizaron. Pero luego, hicieron otra ordenanza derogando la ordenanza autorizada, que son los pasos correctos. Lo que sucede es que al parecer, la empresa hace caso omiso y de hecho, las obras no se detienen. "Esto nos preocupa a todos, todos los vecinos estamos preocupados. La antena es inmensa y está a unos 6 metros de donde vivimos nosotros, en la mitad de una manzana", destacó y añadió que "la radiación que emana esta antena también nos preocupa, lo que pasa es que Organización Mundial de la Salud no se termina de expedir con respecto al tema de la radiación, y por ende no hay un veredicto fehaciente del tema",analizó, confirmando que la antena tendrá unos 30 metros y esta a menos de 10 de una casa de uno de los vecinos consultado por los medios.



"TRABAJAMOS SOBRE

ORDENANZAS EXISTENTES"

Por su parte, la Comuna de Susana también quiere que la antena se desinstale, ya que en su momento le ingresó un pedido de una firma en representación de Telecom Argentina en los primeros meses del año 2016, para el reemplazo de una ya existente que tenía la empresa en un predio de su propiedad. Ese mismo predio está inmerso en la planta urbana de la localidad. En ese momento, Ambort y su equipo de trabajo llevaban 2 meses de gestión. "Nosotros trabajamos sobre las ordenanzas existentes. Cuando empezamos no tuvimos ningún tipo de soporte técnico o informático de las ordenanzas o del tratamiento de las ordenanzas, con copias de cada una y en papel y en ese sentido, empezando a ir para atrás, nos encontramos con una ordenanza del 2012 que hablaba sobre las estructuras y las instalaciones y mantenimiento de estructuras en la localidad, sin hacer referencias a las ubicaciones", dijo Ambort, que se hizo presente en el predio hace un par de días atrás, para pedir que se corten las obras.

Ambort dijo que por lo "que nosotros interpretábamos no había inconvenientes en relación a los sectores concretos donde poder levantar estas estructuras. Y de esa manera lo autorizamos al pedido", destacó.

Por otro lado, el presidente comunal dijo en Radio ADN que esta instalación tiene que ver con la mejora del servicio de la telefonía fija, que es lo que manifiesta por escrito la empresa cuando solicita la autorización. "Siempre entendimos que comunicacionalmente y como servicio a la comunidad, era una necesidad y una mejora. Pero lo que sucedió luego que este predio de Telecom está inmerso en una de las manzanas más completas y pobladas de la localidad, y de que tenía que haber algún tipo de reglamentación que prohíba que esas estructuras se puedan levantar sobre la planta urbana concretamente y allí, con más tiempo y para atrás, encontramos una ordenanza del año 2004, que específicamente habla de la ubicación y de los sectores, donde manifiesta esta cuestión de no poder instalarse en lo que refiere a la planta urbana"

En líneas generales, siempre supusieron desde la Comuna que la ordenanza del año 2012 era la que estaba en vigencia, al ser la más nueva. Pero el punto es que no mencionaba cuestiones de ubicación, como sí lo hace la ordenanza de 2004.

"Con una nueva ordenanza, lo que hacemos es desautorizar a la empresa para la colocación de la estructura en ese lugar porque no corresponde. La estructura en ese tiempo se levantó, incluso en el momento que se dictamina aquella ordenanza, se le solicita expresamente a la empresa que tiene que dar marcha atrás con esa cuestión porque no está permitido y han pasado un par de años en ese sentido", cerró el presidente comunal.