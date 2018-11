Los Pumas perdieron con Escocia en Murrayfield

Los Pumas perdieron ayer su test match en el Murrayfield de Edimburgo a manos de Escocia por 14-9, en lo que fue un traspié agridulce por la falta de efectividad en los penales y los desaciertos en el juego. Además, hilvanaron su tercera caída luego de las sufridas con Irlanda y Francia.

El marcador se abrió mediante el especialista en la patada del dueño de casa, Greig Laidlaw, quien a los 2 minutos empezó a anticipar el desarrollo del partido. Nicolás Sánchez, el hombre destacado a la hora de ejecutar a los palos del lado argentino, contestó con su penal para igualar a los 27', pero nuevamente el 9 escocés le dio otra vez la ventaja al local con otra penalización acertada (33') para marcharse al descanso con diferencia de tres.

El goleador argentino y portador de la número 10 convirtió su penal en el inicio del complemento, aunque lo peor para el tucumano llegaría más tarde con tres ejecuciones falladas. En su especialidad, Sánchez quedó preso. Mientras que los errores en las pérdidas le impidieron también a los dirigidos por Mario Ledesma capitalizar un try.

A su vez, Laidlaw no perdonó al conectar su penal (15') para extender la distancia y Sean Maitland aprovechó una escapada por la derecha para arrojarse hacia el in-goal visitante y concretar el único try del juego.

De esta manera, a Los Pumas le queda solamente su compromiso del próximo fin de semana contra los Barbarians para cerrar su 2018. En dicho juego podría debutar en el seleccionado mayor de rugby el rafaelino Mayco Vivas, quien forma parte de la gira pero aún no ingresó dentro de los 23 convocados para los juegos disputados ante Irlanda, Francia y el de ayer con Escocia.



LA FINAL DE LA URBA



Este domingo 25 de noviembre a las 15.40 horas (en vivo por ESPN2 y ESPN Play), se disputará la gran final del URBA Top 12 Copa DIRECTV presentada por Zurich entre Alumni e Hindú, en lo que será la reedición de la última temporada cuando el conjunto de Don Torcuato se impuso por 27 a 20. El árbitro del encuentro que se disputará en el CASI será Federico Anselmi.