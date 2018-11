Qué difícil es remodelar las conductas humanas. Imposible comprender porque un hombre sobre el que pesa una orden de restricción dictada por la Justicia para que no se acerque a una mujer, que puede haber sido su pareja, no acate esa medida y entonces se aproxime y la mate. ¿Qué pasa por su cabeza? La violencia contra las mujeres, en los últimos, ganó en visibilidad y en reconocimiento como una problemática grave. En comparación a lo que sucedía décadas atrás, cuando se buscaba esconder las golpizas contra las mujeres, ahora se muestran. Muchas víctimas no tenían el valor de enfrentar estos abusos y de hacer las denuncias ante los ámbitos policiales y judiciales porque no había un Estado preparado para darles respaldo.

Ahora se ha avanzado sustancialmente con la aprobación de leyes específicas y la implementación de acciones para generar redes de contención y protección. De todos modos, la problemática se mantiene vigente con cientos de mujeres que son asesinadas cada año en la Argentina por la violencia machista.

Hoy es una fecha especial en todo el mundo. Porque es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En 1993, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó la Declaración en la que se definió esta problemática como "todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la prohibición arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada".

El tema de la campaña 2018 es Pinta el mundo de naranja: #EscúchameTambién y como ediciones anteriores, la fecha marca el lanzamiento de los 16 días de activismo, que concluirán el 10 de diciembre coincidiendo con la observación del Día de los Derecho Humanos.

En la Argentina, durante este domingo 25 de noviembre se realizan actividades de sensibilización y fomento de la reflexión con perspectiva de género, como forma de promover una vida libre de violencia. Principalmente, se busca informar a la población sobre los alcances de la Ley 26.485, de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en los que desarrollen sus relaciones interpersonales. En este sentido, las mujeres víctimas de este delito pueden comunicarse con la línea telefónica gratuita 144 que funciona en todo el país, las 24 horas, los 365 días del año para realizar sus denuncias.

De acuerdo a datos de la ONU, muy alarmantes por cierto, en todo el mundo, una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual, principalmente por parte de un compañero sentimental. A nivel mundial en 2012, en uno de cada dos casos de mujeres asesinadas, el autor era su compañero sentimental o un miembro de su familia.

La violencia contra la mujer es una causa de muerte e incapacidad entre las mujeres en edad reproductiva tan grave como el cáncer y es una causa de mala salud mayor que los accidentes de tránsito y la malaria combinados, advierte la ONU.

En la Argentina, un total de 225 femicidios fueron contabilizados desde el 1 de enero y el 31 de octubre de este año por la Asociación Civil La Casa del Encuentro, que presentó esta semana su informe anual en el que se indica también que un femicidio es cometido cada 32 horas, lo que significa una cifra levemente inferior al promedio de la última década.

El relevamiento realizado por el Observatorio de Femicidios de Argentina "Adriana Marisel Zambrano", que depende de la Casa del Encuentro, contabilizó 225 femicidios y femicidios vinculados a mujeres y niñas (aquellas asesinadas por estar en la línea de fuego o para torturar psíquicamente a la mujer) y 29 femicidios vinculados de hombres y niños.

Además, en el informe, que se hizo en base a las notas publicadas en más de 120 diarios y agencias de todo el país, se señala que 250 hijas e hijos quedaron sin madre, de los cuales el 67% son menores de edad.

En Santa Fe, de acuerdo al relevamiento del Equipo de Género de la concejala de Rosario, Norma López, en la provincia de Santa Fe ascendieron a 34 femicidios, siendo Rosario y la capital provincial las ciudades con número más alto, 15 y 11 respectivamente. “Lo alarmante de estas cifras es que casi la mitad de las mujeres muertas en territorio santafesino fue por uso de armas de fuego. Es decir, 1 de cada 2 femicidios fue con un arma”, alertó el trabajo.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe señaló que en lo que va del 2018 atendió 1.567 situaciones de violencia contra las mujeres y que el 90% de las situaciones se dan en el ámbito familiar. El organismo precisó que cuenta con 10 centros fijos de Asistencia a la Víctima en la provincia, entre ellos uno que funciona en Rafaela.