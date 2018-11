"No le adjudicaría toda la culpa al tema de la reelección"

El miércoles último fue presentado el libro "Reforma política en Argentina, un debate democrático pendiente” a cargo de su autor Oscar Blando, ante un heterogéneo público en "El burgués café-bar", organizada por el Círculo de la Prensa de Rafaela. La introducción estuvo a cargo del rafaelino Rafael Colombo (abogado, docente de Derecho Constitucional de la UCSF).El libro de Blando es una compilación que aborda diferentes temáticas de actualidad como la representación política y democracia, paridad de género, reformas electorales en Santa Fe y nuevas tecnologías (boleta única en papel y voto electrónico), partidos políticos y financiamiento de la política y administración, organización y observación electoral en la Argentina.La publicación incluye trabajos de investigadores, docentes, funcionarios judiciales y dirigentes políticos nacionales, de la provincia y de la ciudad. Entre ellos figuran Alejandro Tullio, Julia Pomares, Marcelo Leiras, Emilio Rosatti, Franco Bartolacci, Pablo Javkin, Ricardo Terrile, Silvia Levin, Leonardo Martínez, Federico Lazcano, Daniel Bóccoli, Ana María Raggio, María Inés Tula, Gerardo Scherlis, Delia Ferreira Rubio, Sebastián Schimmel y José Pérez Corti.Blando es doctor en Derecho. Profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Facultad de Derecho de la UNR y del seminario de posgrado de “Derecho electoral y político” de la citada facultad. Actualmente es director de Reforma Política y Constitucional de Santa Fe."Normalmente, las reglas electorales se cambian cuando hay conflictos y crisis, por ejemplo pensemos en el 2001 en el que ´se vayan todos´, ahí hubo un reclamo ciudadano a veces muy unido a la idea de la antipolítica, que se basaba en la crítica a las listas sábanas y al gasto de la política. Después no hubo una legislación o consecuencia de un acuerdo político hasta 2008-09 con una nueva ley de partidos que tuvieron las PASO, las leyes de democratización y de financiamiento de los partidos. Hay otros temas como el sistema de votación que el gobierno nacional se encaprichó en tratar de sacar el voto electrónico y no hay consenso en este sentido. La experiencia santafesina y de Córdoba abogan por la boleta única de papel. Se suele decir que el voto electrónico es el que usan los países modernos del mundo, pero esto es falso; los que tienen elecciones con voto electrónico son un puñado como India, El Congo, Venezuela y Brasil. Inglaterra, Alemania, Holanda, Bélgica, que pasaron por el voto electrónico y volvieron a la boleta única de papel, sumado a otros países desarrollados y no desarrollados tienen boleta única de papel", destacó en una entrevista con este cronista de LA OPINION.-Tiene tres aspectos centrales y aparecen como vulnerables: 1) secreto del voto puede ser alterado, puede saberse quien ganó, el ejemplo es cuando Maduro en Venezuela las elecciones no le fueron muy bien y dijo sabemos con nombre, apellido y documento quiénes son los que atentaron contra el régimen; ahí hubo una violación al secreto del voto que reclama la Constitución Nacional. 2) La integridad del voto, no puede ser alterado el resultado, es un problema que tiene el voto electrónico, pasó en las últimas elecciones de los Estados Unidos en algunos Estados, apareció la idea de que Rusia había intervenido para que ganara Trump contra el candidato demócrata. 3) La transparencia: cómo se audita y quién fiscaliza el voto electrónico; para ser fiscal a nivel nacional o boleta única santafesina cualquiera puede ser fiscal, en cambio para ser fiscal o auditar el voto electrónico se necesita ser especialista en informática y tecnología; los expertos del Conicet consultados por el Gobierno dicen que la auditabilidad es un problema que hace a la legitimidad y a la posibilidad de la alteración de los resultados. En cambio, la boleta única de papel es el Estado, como Santa Fe y Córdoba, es el que diseña, imprime y distribuye las boletas a cada una de las mesas; se terminó el negocio de las boletas de los partidos políticos y los inescrupulosos que lucran con el dinero del Estado y también se terminaron los arrastres, en el sistema de Santa Fe son 5 categorías con la legislatura de un color y el gobernante de otro.-Divido este tema en dos cuestiones: 1) constitucional y jurídico, a nivel nacional establece la igualdad entre hombres y mujeres, sumado a leyes que favorezcan esa igualdad. En la reforma del 94 estaba la ley de cupos y no podía bajarse de ese nivel, pero puede aumentarse; el cupo vino a llenar un desequilibrio con un 33%. En Santa Fe en Diputados tenemos entre 30-40% de mujeres; en el Senado como es uninominal y no puede haber mayoría y minoría de 19 tenemos una mujer. La demostración es que el sistema sigue siendo patriarcal y hay una mayoría de hombres. La paridad quiere solucionar ese desequilibrio y haya una igualdad entre el hombre y la mujer. El proyecto de reforma constitucional para Santa Fe proponía la paridad en las listas de candidatos, en los tres organismos del Estado y en los organismos descentralizados cada uno con sus sistemas.-Como pocas veces se había avanzado en el consenso social; yo estuve como director de reforma política y constitucional con la posibilidad de coordinar con todas las instituciones. El problema estuvo en la política, en los sectores que debían votar en la Legislatura que no dieron esta posibilidad ahora, el proyecto sigue teniendo estado parlamentario. No le adjudicaría toda la culpa al tema de la reelección; cuando el gobernador Obeid envió el proyecto tenía una cláusula de impedimento de su propia candidatura, cuando también lo envió Bonfatti expresó que se excluía, sin embargo no hubo reforma constitucional. Hay otras cuestiones que son más políticas, que tienen que ver los enclaves de poder en la provincia de Santa Fe. Este proyecto que posibilitaba la discusión del artículo 64 para poder ser un período más, si la Legislatura que tenía mayoría por el no hubiera dicho ese artículo queda como está lo votaba y seguía adelante con la aprobación de los demás temas para la reforma. Creo que fue un pretexto más que un argumento serio.