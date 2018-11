Carta de lectores

El modo de ser argentinoSr. DirectorSe ha viralizado un video en el que un indignado señor denuncia el accionar de empleados municipales que, radar mediante, controlan los excesos de velocidad en la vía pública. La rápida difusión y la consiguiente indignación de otros ciudadanos reflejan con absoluta claridad el “modo de ser argentino”.Acá no se cuestiona a sujetos que andan a 100 km por hora en una avenida, que cruzan semáforos en rojo, estacionan en doble fila o no usan casco. Lo grave no es el incumplimiento de la ley sino la mala fe del estado que controla con un fin, supuestamente, recaudatorio.Como decía Borges, uno de nuestros males -no el único por cierto-, es que el argentino siempre simpatiza más con el ladrón que con la policía.El enojo del señor apunta en esa dirección: no importa si un irresponsable avanza a toda velocidad por una avenida donde circulan niños, bicicletas y señoras en moto, lo grave es que el dispositivo de control es poco visible y no le da la oportunidad a los infractores de evadir la multa bajando la velocidad a tiempo.Con el mismo criterio sería interesante que la policía antes de hacer algún operativo advierta: señores ladrones tengan cuidado, en la próxima cuadra estamos vigilando.Héctor SierraDNI 8.280.310Rafaela