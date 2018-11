Cae la producción y el empleo en las Pymes

El último Informe de Coyuntura para el III Trimestre de 2018 de la Fundación Observatorio PyME analiza los problemas que sufre el sector en la actualidad, entre los que se destacan aumento de costos, caída de ventas y falta de financiamiento. Además, se incluye un análisis del problema del pago del bono salarial para las micro y pequeñas empresas de todos los sectores.-Pago del Bono Salarial:* La particular estructura productiva argentina que concentra una gran cantidad de trabajadores formales e informales en las empresas más pequeñas sin ningún acceso al crédito bancario, induce a pensar que la línea de financiamiento para capital de trabajo a tasa subsidiada a través del cual el Gobierno pone a disposición de las empresas 22.000 millones de pesos será ineficaz en el objetivo de asistir al sector productivo en el pago del bono salarial obligatorio.* El diferimiento hasta marzo del pago de Contribuciones Patronales por un monto equivalente sería un instrumento más eficaz. La propuesta de FOP se basa en que para el mundo de las microempresas (entre 1 y 9 trabajadores) y de las pequeñas (entre 10 y 49 trabajadores) el canal fiscal es mucho más eficaz que el canal crediticio.Principales problemas y expectativas para fin de año:* Aumento de los costos, caída de las ventas y falta de financiamiento son los tres problemas que avanzaron más rápido en esta coyuntura negativa para las PyME manufactureras (los dos primeros aumentaron un 50% con respecto a igual período del año pasado, mientras que el tercero aumentó un 80%). La difusión del retraso en los pagos de los clientes aumentó sólo un 25%, pero su nivel de difusión era ya el más alto de todos en 2017.* Entre las PyME del sector de Software y Servicios Informáticos (SSI) el problema cuya difusión más se incrementó en el tercer trimestre de 2018 con respecto a igual período del año anterior es la inestabilidad del clima social, político y económico donde se desenvuelve la empresa.* El principal efecto de la devaluación en el corto plazo fue el incremento de los precios y la pérdida de poder adquisitivo de los clientes. Para prácticamente ninguna empresa el efecto principal fue protegerlas de las importaciones y para muy pocas el efecto principal consistió en un aumento de las exportaciones.* Para fin de año sólo un tercio de las PyME de ambos sectores espera un aumento de sus ventas. El 40% de las PyME manufactureras y el 20% de las de Software y Servicios Informáticos esperan una caída de sus ventas.* No obstante, de acuerdo al ICEPyME de FOP se detuvo la fuerte caída de la confianza entre las empresas de menor tamaño (manufactureras y de SSI) registrada durante el primer semestre del año.-Producción y empleo durante el tercer trimestre:* En relación a producción y empleo, durante el tercer trimestre de 2018 las ventas reales de la industria manufacturera cayeron un 8,7% y la ocupación cayó un 3,2%, con respecto al mismo trimestre del año anterior. Por el contrario, en el sector de SSI las ventas reales aumentaron un 12% y la ocupación 5,7%.* La dinámica también difiere según el tamaño: mientras que las empresas medianas (51-200 empleados) no han disminuido aún su personal con respecto al mismo trimestre del año anterior, las empresas pequeñas (10-50 empleados) disminuyeron la cantidad de personal un 6,4%, continuando así con la preocupante tendencia a la desvinculación de su personal.-Propuesta de FOP para la emergencia PyME:* FOP ha desarrollado una serie de propuestas sin costo fiscal alguno -en una mesa transversal a los sectores de Comercio, Construcción e Industria- para aliviar la emergencia PyME: suspensión del scoring, ampliación de los planes por deudas con AFIP, suspensión del ingreso de anticipos del Impuesto a las Ganancias, establecimiento de plazos máximos para la evaluación de carpetas de crédito y para la monetización de los créditos, y aumento del financiamiento en instrumentos PyME del FGS y del FONDEP, entre otras.