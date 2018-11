Derrotas ante los venadenses

Noche de derrotas para los equipos rafaelinos en la Liga Provincial de Básquetbol frente a los venadenses. En nuestra ciudad, por la Zona B, 9 de Julio cayó ante Centenario por 85 a 80, mientras que en Venado Tuerto, Ben Hur fue superado ampliamente por Atenas 75 a 48 en el marco de la Zona C. Con ello no conocen la victoria aún en el torneo.

En un encuentro donde tuvo opciones, pero las dejó escapar con cinco pérdidas consecutivas en el último cuarto, el "9" sufrió una dolorosa caída ya que al cabo del primer tiempo se imponía por 39 a 31.

Lo mejor del equipo juliense fue el buen estreno del pivot Gonzalo Guzmán, que convirtió 31 puntos y bajó 16 rebotes. En el primer tiempo sumó 17 tantos.

La visita complicó a partir del tercer cuarto con una defensa zonal, a la que el León nunca pudo atacar con determinación. Y en ataque la efectividad de tres puntos en los minutos finales de Carpanetti, Sánchez y Antonellini fue decisiva para el resultado final.

Dirigieron Raúl Gasca y Lucas Chaparro. Parciales: 20-15, 39-31 y 56-55.

9 de Julio: Cravero 6, Albornoz 8, Facundo Chiabotto 16, Crotti 7 y Curti 4 (fi). Guzmán 31, Franco Chiabotto 3, Meinberg 5, Rodriguez 0 y Fagnola 0. DT: F. Posetto.

Centenario: Cordero 13, Carpanetti 14, Nicolau 2, Veleff 4 y Antonellini 19 (fi). Rivero 5, Sánchez 24 y Budini 4. DT: H. Miraglia.

Por el mismo grupo, Temperley de Rosario le ganó a Trebolense por 91 a 78.

Por la Zona C, además de la caída de Ben Hur en Venado, Atlético Sastre logró su segundo triunfo ante El Tala de Rosario por 74 a 66 y Rivadavia Juniors le ganó a Peñarol de Elortondo 76 a 73.

Recordemos que en la Zona A quedó libre Atlético Rafaela.