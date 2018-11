Zeiter hizo cuartos en el Nacional

Federico Zeiter perdió este viernes en los cuartos de final del sexto Torneo Nacional -ex Grado 1- que tiene desarrollo en el Club Hebraica de Buenos Aires. El rafaelino no pudo ante Lucas Miraglia Rasmussen (Necochea, N° 2), cayendo en tres sets por 3-6, 7-5 y 6-0, con lo cual reiteró su mejor performance dentro de la categoría Sub 16 en esta temporada en el máximo nivel de los torneos del país. Recordemos que también había logrado estar dentro de los 8 mejores en los dos primeros Nacionales del año.

El miércoles, Zeiter había debutado venciendo en primera ronda a Joaquin Pluis por 6-4 y 6-4, en tanto el jueves superó en octavos con solidez a Julián Marot por 6-2 y 6-2.

Zeiter podrá recuperar algunos puestos en el ranking nacional, acotando que ingresó como 26º y fue preclasificado 6º. Pronto cerrará el año deportivo, que será los días 1 y 2 de diciembre, en el Master de la Liga de Tenis del Litoral donde estará primer sembrado.