Taekwondo: se realizó gran evento

La ciudad de Rafaela fue testigo de un evento sin precedentes a nivel local. El pasado viernes 16 en las instalaciones del Club Almagro se desarrolló una jornada de Protaekwondo organizada por el Sabom Nim Víctor Mercante (VI DAN ITF). Dicho evento contó con la participación de numerosas disciplinas, integrando de esta manera a gran parte de las aristas de las artes marciales.

Entre ellas podemos mencionar al kick boxing, MMA y por supuesto taekwondo. Como si la inclusión no hubiese sido suficiente, ante un marco de público diverso y con más de 600 personas dentro del recinto, han convivido diversas organizaciones con único objetivo de poner en lo más alto del podio los valores que se forjan en las artes marciales.

Cabe destacar que pese al enorme marco de público pudo disfrutarse una velada sin ningún tipo de sobresaltos, con total normalidad y respeto. Si bien es cierto que este tipo de combates y enfrentamientos se enmarcan en el contacto físico permanente y en la lucha, no hubo que lamentar lesionados ni altercado alguno. Ello no hace más que convalidar los valores y principios que confluyen en las artes marciales.

Dos momentos sumamente especial se apreciaron cuando niños menores de diez años hicieron una demostración de taekwondo, poniendo de resalto una disciplina de élite de la mano del Sabom Nim Claudio Demonte (IV DAN ITF). También, ya en el final de la noche, la comitiva de Humberto Primo comandada por el Sabom Nim Silvio Arán (V DAN ITF) efectúo una demostración de defensa personal de nivel internacional, participando en ellas dos representantes argentinos a nivel mundial.

La jornada estuvo enmarcada en el respeto, la profesionalidad de los árbitros y luchadores, de la cordialidad, el respeto mutuo y de un público que se mantuvo sentado hasta el final de la premiación. Al retirarse los aficionados manifestaban su admiración por las disciplinas y exclamaba a gritos que el próximo mes pueda repetirse. A lo que la organización hizo saber que el año próximo volverán a organizar un evento de esta magnitud con muchas más sorpresas.

El Sabom Nim Víctor Mercante quiere felicitar a sus alumnos en particular, a la organización del torneo, a las diferentes organizaciones y disciplinas que han participado y aceptado la propuesta como así también a la Municipalidad de Rafaela (de la mano del Subsecretario de Deportes Crossetti) y del Senador Alcides Calvo, sin quienes este evento no hubiese sido posible.