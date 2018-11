El Decano lo dio vuelta

Con un gran trabajo colectivo, Atlético Tucumán se aprovechó ayer del complejo presente de Belgrano de Córdoba, y le dio vuelta el resultado como visitante para ganar por 3 a 1 y quedar a un punto del líder Racing, en la continuidad de la decimotercera fecha de la Superliga. El "Pirata" cordobés se puso al frente rápidamente gracias a un penal convertido por Leonardo Sequeira, sobre los once minutos del primer tiempo, para un equipo necesitado de puntos en la pelea por la permanencia. Pero el "Decano", dirigido por Ricardo Zielinski, lo empató con un cabezazo del defensor Nicolás Bianchi Arce, a los 32 minutos de la misma etapa. En el complemento, Atlético Tucumán levantó su producción colectiva y revirtió la historia gracias a los tantos de Leandro Díaz y Luis "Pulga" Rodríguez, con una enorme definición, a los 13 y 37 minutos del complemento. Atlético Tucumán, con esta victoria, llegó a 28 puntos, a uno del líder Racing, que jugará mañana frente a Banfield, como local. Belgrano, por su parte, quedó con el mismo promedio que San Martín de San Juan, aunque el "Santo" tiene dos partidos menos por disputar. La fecha continuaba anoche con los encuentros entre Argentinos vs. Talleres y Rosario Central vs. Estudiantes.Este sábado no habrá acción de la Superliga, con lo cuál la jornada tendrá continuidad este domingo con la siguiente grilla de partidos: a las 17: 10, San Lorenzo – Huracán, Darío Herrera y Unión – Vélez, Silvio Trucco; a las 19:20, Aldosivi – Newell´s, Jorge Baliño y San Martín de Tucumán – Colón, Diego Ceballos; a las 21:15, Racing – Banfield, Germán Delfino; lunes, a las 19:10, Defensa y Justicia – Tigre, Fernando Espinoza y a las 21:15, Lanús – Independiente, Fernando Rapallini. Ya adelantaron Boca 1 vs. Patronato 0 y fue postergado River vs. Godoy Cruz.