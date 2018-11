Unión visita a Juventud

Unión de Sunchales, reciente bicampeón de la Copa Santa Fe, defenderá su condición de líder de la Zona 2 del Federal A cuando visite este sábado, desde las 21:45, a Juventud Unida de Gualeguaychú, en un encuentro correspondiente a la 15ª jornada y que contará con el arbitraje del casildense Carlos Boxler. Luego de la flamante consagración provincial en el Cementerio de los Elefantes, el Bicho Verde casi no ha tenido tiempo para festejar y mucho menos para descansar, ya que luego de la igualdad entre semana como local ante Douglas vuelve a jugar esta noche. Será en suelo entrerriano ante un elenco de Juventud Unida que transita por la mitad de la tabla del grupo, y una buena ocasión, además, para traerse un resultado positivo, seguir de racha y mantenerse en lo más alto del grupo con cierta tranquilidad. Como el duelo ante los pergaminenses no dejó ni lesionados ni suspendidos, Adrián Tosetto repetiría el equipo, con lo cual Unión alistaría hoy a González; López Alba, Yuste, Nicola y Medina; Sarraute, Calgaro, Boasso y Valdivia; Cabral y Palacios Hurtado.La jornada se iniciaba anoche, al cierre de nuestra edición, con los duelos entre Atlético Paraná vs. Defensores de Belgrano de VR y Gimnasia CDU vs. Sp. Las Parejas, y continuaba esta noche, desde la 21:30, entre Douglas Haig y Depro.Unión 22 puntos; Gimnasia 19; Camioneros 18, Defensores de Belgrano 17; Depro 16; Juventud Unida 14; Sportivo Las Parejas y Douglas 13; Atlético Paraná 10.