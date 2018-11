River y Boca, a todo o nada

La espera terminó y se viene una definición a todo o nada. A dos semanas del partido de ida que terminó igualado 2 a 2 en la Bombonera, River y Boca disputarán esta tarde en el Monumental la revancha de la superfinal de la Copa Libertadores que consagrará al campeón de la histórica definición. El encuentro se disputará desde las 17 en el estadio "Antonio Vespucio Liberti", con el arbitraje del uruguayo Andrés Cunha, asistido por su compatriota Leodán González a cargo del VAR, y la televisación de Fox Sports. En caso de persistir el empate -esta vez no hay gol de visitante-, el partido irá a alargue, donde los técnicos podrán hacer un cuarto cambio, y eventualmente a definición por penales, en la que también se aplicará el VAR.

Tal como ocurrió en la ida, el juego de este sábado contará solo con la parcialidad local, por cuestiones vinculadas a la seguridad, lo que provocará un "banderazo" de los hinchas de Boca en la concentración "xeneize", tal como ocurrió con River en la previa del primer juego. El cruce protagonizado por los dos equipos argentinos más importantes será el último de la vieja modalidad, ya que a partir de la próxima edición de la Copa habrá una sola final, al estilo europeo, que se jugará en Santiago de Chile. Si sale airoso el Millonario, logrará su cuarta Libertadores, la segunda bajo la conducción de Marcelo Gallardo, mientras que si la gana Boca, alcanzará a Independiente con 7 conquistas.



LOS EQUIPOS

El elenco de la ribera perdió en la ida a Cristian Pavón, quien sufrió en el primer tiempo una lesión muscular en el isquiotibial izquierdo -después se confirmaría que era un desgarro- y fue reemplazado ese día por Darío Benedetto. Esta vez el técnico Guillermo Barros Schelotto no apostaría por el doble 9, con Benedetto y Ramón Ábila, sino que analiza tres esquemas distintos, donde aparecen los nombres del juvenil Agustín Almendra, el experimentado Carlos Tevez y el atacante Mauro Zárate como posibles reemplazos de Pavón. Almendra podría estar para reforzar la mitad de la cancha, un sector en el que River podría disponer cinco hombres, mientras que lo de Tevez y Zárate tiene que ver con un punto más táctico y por la experiencia de ambos, sobre todo del "Apache". En tanto, parece un hecho que el arco será para Esteban Andrada, quien volvió en buen nivel ante Patronato por la Superliga, tras un parate de más casi dos meses por una fractura en el maxilar, mientras que el resto del equipo no tendrá variantes respecto al 2 a 2 jugado en la Bombonera.

Por el lado "millonario" tampoco hay equipo confirmado. La "batalla" de la Bombonera dejó en el camino al delantero colombiano Rafael Santos Borré, por acumulación de amarillas, mientras que Ignacio Scocco, su posible reemplazante, no pudo recuperarse de una lesión en el gemelo derecho y fue descartado entre semana. De esta manera, Rodrigo Mora aparece como primera opción en la delantera para acompañar a Lucas Pratto, aunque Marcelo Gallardo -que sigue suspendido y no estará en el banco- duda entre darle pista al delantero uruguayo o sumar un volante, que podría ser el colombiano Juan Fernando Quintero. De hecho, el "Muñeco" ensayó las dos variantes durante los últimos movimientos realizados por el plantel riverplatense en Cardales. Otra variante que realizará Gallardo con respecto a la ida es disponer el regreso del capitán Leonardo Ponzio, recuperado de una lesión muscular, quien ingresará por Lucas Martínez Quarta.



AL OBELISCO

Los hinchas del equipo que salga campeón de la Copa Libertadores podrán festejar esta noche en el Obelisco porteño, según anunció ayer el director de Seguridad en Espectáculos Deportivos de la Nación, Guillermo Madero. "A partir de las 21:00, cuando termine el partido, el Obelisco se iluminará con los colores del campeón y se eligió para centralizar los festejos de la gente, que acostumbra a ir a ese lugar para festejar", explicó Madero. Como el estadio "La Bombonera" sigue clausurado luego del colapso y el excedente de hinchas que existió en las tribunas, y River verá sobrepasada la capacidad, la Seguridad porteña determinó centralizar allí los festejos. "Desde la Nación vamos a trabajar en el estadio, con la previa, durante y en la desconcentración del público. Mientras que la Seguridad de la Ciudad va a estar trabajando principalmente en el Obelisco. Nosotros estamos para colaborar y garantizar el orden público. Se había pensado en dos lugares de festejo diferente para cada equipo, pero se eligió el Obelisco porque la gente acostumbra a ir a ese lugar para festejar", explicó.