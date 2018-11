Llop ratificó el equipo y confirmó los que viajan

La “Crema” trabajó ayer bajo techo y el DT ratificó el once que venía utilizando en los entrenamientos, el mismo que jugó el amistoso ante Talleres, para visitar mañana a Almagro en uno de los juegos correspondientes a la 11° fecha de la B Nacional. También confirmó el banco de suplentes.



En relación al equipo titular que viene de igualar con Central Córdoba en el Monumental serán dos las variantes. Afuera Romero (lesionado) y Martino (estará en el banco), adentro: Lucas Quiróz y Mauro Albertengo.



¿El XI? Ramiro Macagno; Enzo Copetti, Tomás Baroni, Nicolás Zalazar y Gianfranco Ferrero; Quiróz, Agustín Nadruz y Gabriel Ramírez; Marco Borgnino, Matías Quiroga y Albertengo.



En el banco, esperando por ingresar algunos minutos estarán: Nahuel Pezzini, Gastón Suso, Facundo Soloa, Mauro Marconato, Ezequiel Montagna, Martino y Maximiliano Casa.



El rival. Almagro, que hace seis juegos que no logra sumar de a tres, aún no tiene el once inicial confirmado. Pero según lo ensayado en la semana, la dupla Gómez-Orsi podría poner la siguiente formación: Horacio Ramírez; Rodrigo Izco, Nicolás Arrechea, Maximiliano García y Adrián Torres; Marcos Litre, Ezequiel Piovi, Damián Arce, Matías González; Jonathan Torres y Lautaro Carrachino.