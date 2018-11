Rubén Carlini, hoy como hace 40 años

Quizás por pudor, nadie le preguntó la edad al eximio guitarrista y compositor, Rubén Carlini pero el hecho de que celebre hoy sus 40 años con la música ya es una buena pista. Alguien dijo alguna vez que 20 años no es nada pero ahora es el doble... algo debe ser. La investigación suma nuevos elementos como la "bio" que figura en el Registro Cultural de Rafaela promovido por la Municipalidad, donde se destaca que a los 5 años inició sus estudios de guitarra y que estudió técnica e interpretación de música clásica con el profesor Omar Corrado. Y que desde entonces integra distintas formaciones de música popular compartiendo escenarios con reconocidos artistas de folklore, tango y jazz. Además, dice que es Director de la Escuela de Música Popular "22 de Noviembre". A través de la guitarra se vincula con la música desde la docencia, la interpretación, los arreglos y la composición y que fruto de este recorrido edita discos como Duendes (2002), Remo Pignoni, música, Rubén Carlini, guitarras (2003) y Nono en el viento (2004). También participó en el Festival Guitarras del Mundo en sus ediciones 2004, 2005, 2006 y 2009.

Tras esta mini biografía, volvemos a este sábado en el que Carlini celebrará sus 40 años con la música en el marco del Ciclo "Noches Mágicas" en la Sociedad Italiana de Rafaela “Víctor Manuel II” (desde las 21:30).

En una retrospectiva de su obra, tiene previsto reeditar parte de su primer concierto que brindó en la misma institución de Pueyrredón 262 un -ahora- lejano 22 de septiembre de 1978. Pero no estará sólo en el escenario ya que habrá invitados especiales que seguramente movilizarán y emocionarán al festejante: ahí estarán sus tres hijos, Fiorella, Lucía y Mariano Carlini. Con ellos, y en distintos momentos, habrá música propia, ajena, clásica, popular, como folclore y rock, por lo cual la noche será muy versátil y habrá momentos de humor, buena música y evocaciones anticipan desde la organización. ¿Será una suerte de peña cosquinera? Habrá que ir con las manos dispuestas a seguir el ritmo cuando desde el escenario pidan "vamos las palmas".

Se publicó ayer pero vale la pena recordar las declaraciones de Carlini. "En 1978 yo estudiaba guitarra con Omar Corrado, reconocido musicólogo argentino. Él estaba acá aún, y se puso a organizar un ciclo de conciertos juveniles. Yo era su alumno, hacía técnica e interpretación de música clásica y latinoamericana, entonces me propuso ser parte de ese concierto. Y ahí toqué algunas obras que aún sigo tocando, las recordé cuando se cumplieron 30 años de ese concierto, y lo haré ahora de nuevo, tocaré una parte de ese repertorio original", rememora.

Pero eso no es todo. El mago rafaelino Mc Dany (Daniel Rambaudi), con renovados y sorprendentes trucos y juegos participativos que siempre divierten al público de todas las edades, volverá a ser el animador de la noche de sábado. La entrada general en puerta tendrá un costo $ 100 la general.

Los organizadores destacan que las luces y el sonido estarán a cargo de los técnicos del Centro Cultural Municipal, siempre reconocidos por su profesionalismo y calidez en tanto que el evento cuenta con el auspicio de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Rafaela.

Habrá que ir para develar la incógnita sobre la edad de Rubén.