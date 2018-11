Licitan 50MW de energía solar y eólica para Rafaela

La secretaria de Estado de Energía, Verónica Geese, y el presidente de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), Maximiliano Neri, presentaron este viernes el programa Generfe y la consulta pública de los pliegos para la incorporación de los primeros 50MW en proyectos de energía solar y eólicos, para mejorar los niveles de tensión en los corredores entre Tostado y Rafaela, y entre Casilda y Rufino.

La primera instancia de la iniciativa, en la que la provincia de Santa Fe es pionera, consiste en la presentación del prepliego, que será puesto a consulta pública para que el pliego definitivo sea una construcción colaborativa entre los sectores público y privado.

Esta iniciativa es coordinada conjuntamente con la Secretaría de Estado de la Energía y la EPE, quien será la encargada de llevar adelante el proceso licitatorio de los contratos de suministro de energía eléctrica proveniente de energías renovables.

Paralelamente a incentivar la generación renovable y reducir los costos, el Gobierno de Santa Fe busca mejorar la calidad del servicio eléctrico para los santafesinos.

El programa Generfe establece dónde, cómo y la cantidad de energía eléctrica que será generada. Por tal motivo, se especifican los puntos donde ésta tendrá que ser inyectada (puntos de interconexión), se establece la potencia eléctrica de los proyectos y la tecnología a utilizar (solar, eólica, biogás, etc.) para que en base a dichos requisitos, los desarrolladores realicen sus proyectos.

Las versiones finales de los documentos de la licitación serán presentadas en el mes de enero de 2019. Desde el sitio web www.santafe.gob.ar/ms/generfe/ se podrán descargar los documentos de la licitación, realizar los aportes, consultar el cronograma de la licitación y obtener información acerca del potencial renovable santafesino.



MEJORAR EL DESARROLLO ENERGÉTICO

“Este es un programa de licitación de Energías renovables de pequeños parques fotovoltaicos de hasta 5 megas y eólicos de hasta 10 megas en corredores que son líneas de 33 kW de la Empresa Provincial de la Energía. Es decir, la empresa va a licitar con un contrato a 20 años y a partir de ahí se construye el parque en la zona indicada por EPE y comienza a inyectar energía en zonas donde hay que mejorar la calidad del servicio”, precisó Geese.

“Por ahora se va a realizar sobre dos corredores, que son los más urgentes porque son corredores radiales, es decir que no están conectados con otros y cuando hay algún inconveniente se corta en todo el corredor. Por eso empezamos en el corredor que va desde Rafaela hacia Tostado y con el corredor sur que va hasta Rufino”.

“Este programa tiene un gran beneficio ambiental porque se deja de consumir energía que es contaminante, que se obtiene de combustible fósil, pero además hay un beneficio claro de lo que es la calidad de vida de la gente porque se va a cortar menos la luz, van a tener mejor tensión durante todo el día como para pensar en desarrollos de industrias que demanden esa energía”, destacó Geese.

Por su parte, Neri precisó que “esta iniciativa apunta a mejorar nuestro desarrollo energético. Las provincias deben tomar acciones concretas para asegurarse el abastecimiento de energía, ya que la historia de las políticas de los gobiernos nacionales han fracasado una y otra vez”.

“Esto trasciende a las políticas partidarias de coyuntura, es un problema estructural de nuestro sistema federal, las malas decisiones a nivel nacional se expanden como una mancha a todo el sistema energético”.

“Entendemos que autoabastecerse de energía de manera sustentable es el mejor camino para lograr un equilibrio de nuestro sistema energético, con este programa comenzamos a recorrer los primeros pasos”.

“Además, no solamente es asegurar el aprovisionamiento sino el lugar específico donde lo necesitamos, con esto logramos mejor calidad de servicio, mayor desarrollo local y más resiliencia a todo nuestro sistema y como si fuera poco con energías renovables que contribuyen a la sustentabilidad ambiental. Tenemos como objetivo de avanzar de manera eficaz con esta propuesta y mostrar un camino distinto para una Argentina más federal”, concluyó Neri.



PRIMERA ETAPA

En la primera etapa, el programa Generfe fomentará la generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables en los corredores Norte y Sur. Ambos corredores están conformados por líneas de transmisión de 132 KV. El corredor Norte posee una extensión de 284,14 kilómetros que se extienden desde las localidades de Tostado hasta Rafaela.

En tanto, la línea del Corredor Sur posee una longitud de 209,2 kilómetros desde Casilda a Rufino. De este modo, considerando las poblaciones de ambos corredores, Generfe beneficiará a más de 320.000 habitantes.

La potencia total a adjudicar en ambos corredores asciende a 50 MW en proyectos fotovoltaicos y eólicos. A través de estos proyectos se obtendrá una generación anual estimada de más de 96.000 MWh, equivalente al consumo eléctrico anual de más de 30.0000 hogares.