Reconocimiento al "Bicho"

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - El pasado jueves el Concejo Municipal de esta volvió a concretar una sesión ordinaria.

En la oportunidad tras la aprobación del acta del encuentro anterior se oyó el habitual informe de la Presidencia y por Secretaría se dio lectura a la correspondencia recibida .

También por Secretaría se dio lectura a comunicaciones oficiales y peticiones particulares, a saber, remitida por Waldo Ariel Rodríguez:

Solicita autorización para la presentación de espectáculos musicales en vivo, no masivos, en el horario de 22:00 a 02:00 horas, los fines de semana, en el local ubicado en Av. Yrigoyen esquina España.-, fue girada a comisión para derivársela luego al Ejecutivo, ya que la decisión de la solicitud debe ser adoptada por el DEM.

Ingresó una nota enviada por Omar Suarez.Presenta reclamo por alcantarilla sin terminar en calle Alem al 1516.-. Al respecto Carlos Gómez manifestó haberlo conversado con el subsecretario de Obras, Hernán Larroquete, quien hizo saber que trabajarán para darle solución. La nota pasó a comisión para derivarla al Ejecutivo.

Otra misiva fue remitida por Ramiro González Echagüe.Expresa su preocupación sobre la construcción por parte del DEM de una bicisenda de dos cuadras sobre calle Suipacha. Al respecto Leandro Lamberti hizo saber que tomo´contacto con el secretario de Obras, Leopoldo Bauducco, quien le hizo saber que aún no se comenzó la obra y todavía no hay nada definido. Se paso´a comisión para derivarla al DEM.

Fue derivada a comisión la nota enviada por el coordinador Comité Ejecutivo del Instituto de Desarrollo Territorial, Mario Brena solicita se incorpore en la página web del Concejo Municipal un nuevo punto dentro del menú Normativas que contenga exclusivamente todas las normas urbanísticas locales.

Fue derivada a comisión una nota de vecinos del Barrio SanCor y Colón

Expresan necesidades e inquietudes sobre varios temas de interés público.

Fueron leídos dos Decretos presentados por el DEM a título informativo.

Fue derivada a sus antecedentes Respuesta del DEM a Minuta de Comunicación:; es lo atinente a las actuaciones de sumario administrativo efectuado en virtud de un incidente vial, por control de alcoholemia en diciembre del año anterior.

Fue aprobado el proyecto de Declaración elaborado por: Carlos Gómez con la adhesión: Andrea Ochat Declara de Interés Ciudadano y Deportivo el Campeonato de Fútbol logrado por el Club Atlético Unión de Sunchales, en la Copa Santa Fe edición 2018.. Fundamentó el autor y varios ediles se manifestaron en coincidencia con sus palabras. Se pasó a cuarto intermedio para entregar copia de la misma al plantel albiverde, presente en el recinto con la copa y el cheque.

Fue aprobado el despacho de comisión relativo al proyecto de Ordenanza elaborado por Leandro Lamberti por el que dispone colocar en los edificios públicos municipales cartelería con información relacionada a todos los tipos de violencia de género.-

La misma suerte corrió el proyecto de Ordenanza elaborado por el Departamento Ejecutivo Municipal

Amplía y compensa partidas del Presupuesto Municipal ejercicio 2018.

También fue aprobado el proyecto de Ordenanza elevado por: Andrea Ochat con la adhesión de Carlos Gómez y Leandro Lamberti.Crease el Registro Municipal de instituciones y organizaciones sin fines de lucro, que requieran de la donación de un terreno municipal para la gestión de un espacio propio o para la ejecución de un proyecto.

Fue aprobado y oportunamente será remitido a la interesada, el proyecto de Declaración elaborado por Fernando Cattaneo con la adhesión de Andrea Ochat, María José Ferrero, Carlos Gómez, Oscar Trinchieri y Leandro Lamberti

Declara de Interés Ciudadano y Cultural la visita de Adela Basch, en el marco de la presentación de la obra de teatro de su autoría “En estas hojas detallo cómo llegó el 25 de mayo. La obra de la Revolución”.-

Fue girado a comisión un proyecto de Ordenanza elaborado por María José Ferrero, mediante el cual se autoriza al DEM a colocar carteles señalizadores en los caminos hacia las zonas rurales donde se establezca la prohibición de arrojar basura.-

Recibió el aval de los ediles la Minuta de Comunicación elevada por Fernando Cattaneo.

Solicita al DEM, proceda a dar cumplimiento a lo normado por Ordenanza Nº 2728/2018, a través de la cual se autoriza la construcción de un reductor de velocidad sobre calle Dentesano entre Leguizamón y Lavalle.

Fue aprobado un proyecto de Declaración elaborado por Fernando Cattaneo.

Declara de Interés Cultural y Ciudadano el viaje a realizar por la delegación de Sunchales a la ciudad de Nova Petrópolis los días 23, 24 y 25 de noviembre. Son 40 personas que viajaron a la ciudad hermana, fundamentalmente para asistir a la inauguración de un monumento conmemorativo del hermanamiento entre ambas ciudades.

Expte. N°: 00345 DEM

Fue girado a comisión el proyecto de Ordenanza elevado por el Departamento Ejecutivo Municipal

Modifica Ordenanza Nº 1294/1999 – Determina las áreas urbanas, suburbanas y Rurales. Establece Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo.

Finalmente fue aprobado un proyecto de Declaración elaborado por Andrea Ochat, por el que se declara de Interés Cultural y Ciudadano el Festival Intercolegial de Cine y Artes "A rodar", llevado a cabo ayer.