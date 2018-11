Paro en el Banco Nación

Tras el paro en bancos públicos que se llevó a cabo ayer, el secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, acusó a esas entidades de actuar con "insensatez al incumplir lo acordado en paritarias". El dirigente sindical dijo que "no hay razón económica" para que esas entidades no paguen lo mismo que desembolsaron los privados.El sindicalista justificó así la medida de fuerza (en Rafaela no abrió la sucursal local del Banco Nación) que se llevó adelante ayer y que tuvo acatamiento dispar, con más fuerza en el microcentro porteño y menor impacto en el interior de país, según datos recogidos por la agencia NA.Palazzo había aclarado que la implementación de la medida de fuerza estaría "a cargo de nuestras seccionales".En agosto último, la Asociación Bancaria logró activar la cláusula de revisión salarial y firmó un aumento adicional del 8%, en dos cuotas de 4%, a abonarse con los salarios de ese mes y de septiembre.Con ese incremento adicional, la paritaria del sector trepó al 32% anual."Llegamos a un acuerdo a través del cual los bancos se comprometían a recomponer los salarios de octubre en un 12%, y discutir la inflación de noviembre y diciembre el 14 de este último mes, para terminar la paritaria de 2018", recordó.Dijo que de las cuatro cámaras empresariales del sector financiero, "firmaron tres, menos ABAPPRA, que lidera Javier González Fraga, quien intenta así desviar la atención de su mala gestión en el Banco Nación, al que está descapitalizando para financiar al Tesoro", en declaraciones a FM La Patriada.Palazzo aseguró que por ese motivo se tomó esta medida de fuerza que involucró a los bancos Nación, Provincia de Buenos Aires, BICE, BCRA, de Córdoba y de Formosa".Además, criticó a esas entidades "no sólo de no querer pagar el acuerdo de octubre, sino porque la propuesta que hacen es darnos 6% a partir de noviembre. Una insensatez propia de este Gobierno".