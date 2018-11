Elevaron una redirección de partidas por $12 millones

El Concejo Municipal debatirá la semana que viene una ordenanza con un pedido de redirección de partidas con el volumen de dinero más grande enviado hasta ahora por el Ejecutivo: supera los 10 millones de pesos.

Hasta ahora, las propuestas habían sido de algunos cientos de miles de pesos, hasta la más grande que había alcanzado los $2 millones. Pero, sin lugar a dudas, esta supera largamente todo lo estudiado por el Cuerpo Legislativo hasta ahora.

En casi todos los casos, el dinero va a compensar el incremento de los precios relacionados con el petroleo: combustibles, lubricantes y cubiertas.

Este análisis se dará en la semana en que -casi con seguridad- recibirán oficialmente por parte del Ejecutivo el resultado de la fórmula polinómica. Internamente, el número ya se sabe, pero en el área de Hacienda querían corroborar la cifra antes de darla a conocer a los ediles.

Además, la semana que viene, los concejales acelerarán el debate por la tributaria: en principio, en los próximos 15 días debería estar aprobada.

Para ser exactos, la redirección de partidas suma un total de $12.648.013. E irán a 5 lugares diferentes: a "Combustibles y Lubricantes de la Secretaría de Gobierno y Ciudadanía" (por $ 100.000), a la Secretaría de Prevención en Seguridad (por $ 316.462), a cubrir costos de "Combustibles y Lubricantes" de la Secretaría de Obras Públicas (por $ 1.235.810),el mismo concepto pero de la Secretaría de Servicios y Espacios Públicos (por $ 6.995.741) y "Cámaras y Cubiertas" de la misma Secretaría (por $4.000.000).

¿De dónde saldrá ese dinero? De obras públicas que se tenían estipuladas realizar durante este año. Esto no es nuevo: en las ejecuciones presupuestarias que el DEM envía al Concejo Municipal mes a mes y año a año, puede notarse que son la variable de ajuste en el caso de algún cimbronazo en la economía. En este caso, dejarán de tener dinero "Materiales Desagües" ($ 1.500.000); "Obras Generales sobre Adoquinado" ($ 1.000.000.-), "Mantenimiento Calzada de Tierra" ($1.000.000), "Obras Presupuesto Participativo" ($ 2.000.000), "Remodelación Bulevares, Avenidas, Espacios Verdes, etc." ($ 2.500.000.-), "Obras Bvares de Acceso, Parques y Paseos" ($ 1.500.000), "Ciclovías y Ciclocarriles" ($ 1.000.000.-) y "Señalización urbana y nomenclatura" ($ 1.000.000). Y "Desagüe en Barrios" aportará $ 1.148.013.En este caso, es probable que haya algún tipo de discusión. Es que en la última sesión, Hugo Menossi sugirió al DEM que se deje de retirar dinero de esa partida, dado que es necesario el dinero, ante las abundantes lluvias caídas en los últimos días.



LOS MOTIVOS DEL PROYECTO

En primer lugar, vale recordar que el Presupuesto 2018 incluía en su artículo 6º un apartado en donde decía que cuando una partida mayor de $300.000 fuera afectada en más de un 20%, debía pedir autorización del Concejo. A mediados de año, se decidió subir la base a $500.000. Pero esto no impidió que sigan llegando pedidos de autorización al sexto piso.

Según los fundamentos del proyecto de ordenanza, "es necesario reforzar las partidas presupuestarias de Combustibles y Lubricantes de las Secretarías de Gobierno y Ciudadanía, Prevención en Seguridad, Obras Públicas y Servicios y Espacios Públicos para poder finalizar el año sin resentir la prestación de los servicios que cada una de ellas lleva a cabo". "Lo expuesto obedece principalmente al aumento del precio del combustible el cual es, respecto a los valores utilizados para la formulación del presupuesto, un 115% para la nafta, un 130% para el gasoil y un 150% para el eurodiesel", completan.

En tan sentido, dicen que "el Municipio ha incorporado vehículos a su flota, lo que implica un mayor consumo de combustibles y lubricantes. Asimismo, se han dispuesto nuevos recorridos y actividades de los vehículos afectados a la recolección de residuos del Área de Servicios y Espacios Públicos, lo que incrementa el gasto" y que "también es necesario reforzar la partida de Cámaras y Cubiertas de la Secretaría de Servicios y Espacios Públicos".

"En lo atinente a cámaras y cubiertas destinadas al parque automotor municipal, se efectuaron dos Licitaciones Públicas con tal objeto en el año 2016 y 2017, mediante Decretos Nº 43.821 y 46.495 respectivamente, habiéndose adjudicado esta última en abril del corriente año. En consecuencia, considerando el tiempo transcurrido entre ambos procesos se advierten grandes variaciones de precios que ascienden hasta un 101,85% en algunos tipos de cubiertas", completan.