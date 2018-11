Se presentaron 15 ofertas para restaurar la Ruta 11

Un total de 15 ofertas se presentaron en la apertura de sobres para la licitación impulsada por el Gobierno nacional para repavimentar la Ruta Nacional Nº 11 en un tramo de 450 kilómetros entre Avellaneda, en el norte de la Provincia y Timbúes, ubicada en el sur., en el marco de un acto realizado en la sede del 7º Distrito de Vialidad Nacional de la ciudad de Santa Fe.

El intendente de la capital provincial, José Corral, participó de este acto junto a la administradora General de la Dirección Nacional de Vialidad, Patricia Gutiérrez y el jefe de 7º Distrito de la Dirección Nacional de Vialidad, Lisandro Peresutti, así como también legisladores nacionales y provinciales.

El intendente José Corral, antes de la apertura de sobres, destacó la relevancia del proyecto, que beneficiará a cientos de miles de santafesinos. “Hoy se dio un paso importante para que comiencen las obras en la Ruta Nacional 11”, subrayó en principio. “Venimos solicitando esta obra de mantenimiento hace muchos meses. Es la ruta, tal vez, más importante de la provincia, porque atraviesa la provincia de Norte a Sur y de Sur a Norte. Hace que toda la producción llegue a los puertos del sur, pero conecta además todos los pueblos de Santa Fe al Norte”, acotó.

Corral estimó además que “cerca de un millón de personas que utilizan esta ruta tan importante y que estaba en muy malas condiciones. Venimos de la peor de las situaciones, porque se cobraba peaje, pero como estaba desactualizado no alcanzaba para nada y por lo tanto no se hacían las obras. Había que pagar y las obras de mantenimiento elemental no se veían, y en algunos tramos la ruta esta estaba en un estado calamitoso. Esta pavimentación es muy importante”.

Por otro lado, José Corral adelantó que “no renunciamos al proyecto de autopista en algún tramo, de autovía o ruta segura; seguramente en los próximos años cuando lo permita el orden que es necesario tomar en las cuentas del estado nacional, se van a poder hacer”.

“Mientras tanto -agregó el intendente- la repavimentación y reparación es muy importante por cuestiones de seguridad vial. En estos días que ha habido lluvias, como también hay problemas de limpieza de desagües y obras complementarias que falta, se ha deteriorado más todavía la cinta asfáltica”.

El mandatario sostuvo que “todos los pueblos y ciudades, especialmente del norte de la provincia que tanto la utilizan están muy ansiosos que comience y se pueda avanzar en esta reparación, que nos parece una muy buena noticia y por eso estamos acompañando a las autoridades de Vialidad Nacional”.

Por otra parte, Corral destacó el compromiso del Gobierno Nacional para poder concretar estas tareas: “Nos consta el compromiso tanto de las autoridades nacionales como de la delegación local para hacer lo que se puede con los recursos disponibles, y este mantenimiento y reparación habla de la prioridad que el gobierno nacional tiene para las rutas que tienen más necesidad, como en este caso”.

Por su parte, Patricia Gutiérrez, indicó que "a pesar de las restricciones presupuestarias que estamos teniendo, se ha tratado de priorizar aquellas obras que eran absolutamente necesarias, y que sí o sí las teníamos que hacer. En este caso, es una ruta que estaba concesionada y en muy mal estado; y aunque no se ha abandonado el proyecto de autovía, era imprescindible darle una buena transitabilidad".

En ese sentido, detalló que el tramo licitado "abarca aproximadamente 450 kilómetros, entre Timbúes y Avellaneda, dividido en tres tramos; que se completa con una obra que ya se adjudicó desde Avellaneda a Resistencia. Con esto la Ruta 11 quedaría casi en su totalidad en condiciones de transitabilidad, más allá de la necesidad de seguir trabajando en el proyecto de la autovía. Hoy se abren los sobres, en unos dos meses se podría estar adjudicando y una vez firmado el contrato en los primeros días de febrero, empezar con las obras".

En cuanto a los trabajos, Lisandro Peresuti, describió que "lo que se va a plantear ahora son tareas de bacheo, señalamiento, pintura, cambio de barandas, mantenimiento de las banquinas y corte de pasto en toda la extensión. Además, hay tramos de repavimentación, que lógicamente a partir de la adjudicación, se hace una evaluación y replanteo, y a partir de allí se toma la decisión"

Asimismo, detalló que la obra está dividida en tres tramos. El primero va de Timbués hasta Santa Fe, el segundo hasta Crespo y el tercero desde Crespo a Avellaneda. Cuenta con un plazo de ejecución de 18 meses y demanda una inversión aproximada que supera los 700 millones de pesos en los tres tramos.