BUENOS AIRES, 24 (NA).- El Gobierno convocará a sesiones extraordinarias del Congreso en diciembre para tratar de cerrar el año con la aprobación de una serie de proyectos consensuados, con la prioridad puesta en la reforma al impuesto a los Bienes Personales, y evitar que la actividad parlamentaria concluya abruptamente por el malestar de la UCR con el PRO.

Fuentes de la Casa Rosada confirmaron a NA que por estas horas están "definiendo el temario" para llamar a sesiones extraordinarias, mientras que el oficialismo en el Congreso ya da por hecho que la convocatoria saldrá en los próximos días y que la fecha para sesionar sería el 12 de diciembre.

El período de sesiones ordinarias concluye el 30 de noviembre pero en el Congreso daban por descontado hasta el momento que la actividad se había terminado, dado que la semana que pasó la Cámara de Diputados levantó la sesión que preveía realizar, debido al mal clima interno en Cambiemos.

La posibilidad de sesionar en los últimos días del período ordinario también presentaba dificultades, debido al paro aeroportuario previsto para el lunes y las limitaciones al transporte con motivo del G20.

Sin embargo, el Gobierno avanzó este viernes en conversaciones con la oposición para poder llamar a sesiones extraordinarias para tratar un temario consensuado y evitar así un cierre brusco y deslucido del año parlamentario con la interna oficialista como telón de fondo.

En el Poder Ejecutivo indicaron a Noticias Argentinas que están "definiendo el temario" y que el conflicto con la UCR ya no es una traba, porque terminaría de resolverse "la semana que viene", en reuniones para "ajustar alguna cosita".

Por otra parte, en la bancada oficialista de la Cámara de Diputados informaron que la convocatoria a extraordinarias contemplaría una sola sesión, el 12 de diciembre, y que la prioridad es el proyecto que modifica el impuesto de Bienes Personales y que ya fue aprobado por el Senado.

Se trata de la iniciativa que plantea excluir de ese gravamen a quienes posean un inmueble con destina a vivienda única familiar que no supere los 18 millones de pesos.

También prevén incluir una reforma del Código Procesal Penal para adaptarlo a la herramienta del "imputado colaborador", popularmente conocido como "arrepentido", y la creación del Parque Nacional del Iberá.

En el marco del "consenso" que busca el Gobierno antes de llamar a sesiones, el Bloque Justicialista pide sumar al temario la creación del Juzgado Federal de Tartagal.

Para el Senado, el Gobierno quiere incluir en el temario el proyecto de financiamiento de los partidos políticos, aunque hay una negociación pendiente sobre el tema entre Cambiemos y el justicialismo, mientras que en la Cámara de Diputados está pendiente la nueva Ley de Alquileres.

Respecto al proyecto de financiamiento, fuentes del peronismo daban por descontado por estos días que el debate de ése proyecto quedaría para marzo porque no hay un acuerdo cerrado con el oficialismo respecto de algunos detalles técnicos de la iniciativa.