Balanza comercial cerró con superávit

BUENOS AIRES, 24 (NA).- Por un derrumbe en las importaciones, la balanza comercial arrojó en octubre un saldo favorable de US$ 277 millones, el segundo consecutivo, pero marcó un déficit de US$ 6.175 millones en los primeros diez meses del año, informó ayer el INDEC.

El comercio exterior de la Argentina alcanzó en octubre un bimestre positivo, ya que en septiembre había obtenido un superávit de US$ 314 millones, totalizando casi 600 millones en este período. Las exportaciones llegaron en octubre a US$ 5.354 millones y crecieron un 1,4% en forma interanual, mientras que las importaciones totalizaron US$ 5.077 millones, la cifra mensual más baja del año, con una caída del 18,2% en la misma comparación.

Las ventas al exterior durante octubre aumentaron 4,5% respecto del mes anterior y registraron 74 millones de dólares más con relación a igual mes del 2017, como consecuencia de una suba de los precios del 0,2% y una mejora en las cantidades exportadas del 1,2%.

Las ventas de productos primarios disminuyeron de manera interanual 3,2% y las de manufacturas de origen industrial cayeron 3,4%, indica el informe oficial. En cambio, las exportaciones de manufacturas de origen agropecuario subieron un 4,4% y las de combustibles y energía un 31%.

Las importaciones en octubre disminuyeron en US$ 1.130 millones respecto del mismo mes del año anterior, porque las ventas por cantidades se contrajeron un 24,3% pero los precios subieron 8,1%. Las compras al exterior registraron bajas en bienes de capital (36,6%), combustibles y lubricantes (17,3%), piezas y accesorios para bienes de capital (27,2%) y de bienes de consumo (16,2%), vehículos automotores (48,2%) y las únicas que aumentaron fueron las de de bienes intermedios (11,6%).

El déficit comercial acumulado más alto, en los primeros diez meses del año, se registra con China por US$ 7.235 millones; seguido por el del Mercosur, con US$ 4.781 millones; el NAFTA (Estados Unidos, Canadá y México) con 3.148 millones y la Unión Europea con 1.966 millones.

Los saldos comerciales superavitarios en el mismo período se registraron con el grupo de países africanos que integran el MAGREB con US$ 2.419 millones; con Chile por 1.848 millones; con los países asiáticos que conforman el ASEAN por 2.007 millones y la India con 650 millones.