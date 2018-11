G20: El Gobierno negocia la zona para las protestas

BUENOS AIRES, 24 (NA).- El Gobierno inició ayer una negociación con referentes de organizaciones sociales, sindicales, políticas y de derechos humanos, a fin de consensuar la zona en la que el próximo viernes 30 se realizará la marcha principal contra la Cumbre de Líderes del G20.

El jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Gerardo Milman, se reunió en la sede del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), en Piedras al 700, con el titular del organismo, Adolfo Pérez Esquivel; la integrante de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora Nora Cortiñas; y el secretario general de ATE, Hugo "Cachorro" Godoy, entre otros.

"Hoy iniciamos un sano diálogo con las organizaciones que conforman la confluencia #FueraG20. Nos volveremos a reunir el martes próximo. Queremos garantizar la libertad de reunión y expresión en el marco de la no violencia y paz", afirmó Milman en su cuenta de la red social Twitter.

Según supo NA, el tema central de la negociación pasa por el lugar donde se desarrollará la movilización que las agrupaciones anunciaron para el próximo viernes, ya que el Gobierno les advirtió que no podrán llegar al Obelisco, como habían barajado en un principio.

Sucede que todas las posibles vías por donde pensaban marchar las organizaciones se encuentran dentro de las zona de "restricción y veda" que el Poder Ejecutivo dispuso en el centro de la Ciudad, en el perímetro que abarca Independencia, Entre Ríos-Callao, Las Heras, Sarmiento, Figueroa Alcorta y La Pampa.

Entonces, Milman quedó en contestar el martes si se puede correr la veda de Independencia hasta Rivadavia, para que se pueda realizar una movilización por Avenida de Mayo, entre su intersección con 9 de Julio y el Congreso Nacional.

"Las organizaciones queremos que se nos garantice toda la seguridad y no haya provocaciones para que el 29 se pueda hacer la Cumbre de los Pueblos con carpas en el Congreso y el 30 marchar y concentrar", afirmó Godoy, y explicó que "en principio" el funcionario les dijo que no había problemas para el acampe el jueves.

De la reunión participaron también representantes de las dos CTA, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Partido Obrero, el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) y el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), todos integrantes de la Confluencia #FueraG20.

Se trató del primer encuentro entre el Gobierno y las organizaciones que tienen previsto manifestarse contra el G20 el próximo viernes 30, luego de que la ministra Bullrich anunciara la semana pasada que iba a iniciar conversaciones para consensuar las protestas.