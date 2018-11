El dólar tomó nuevo impulso

BUENOS AIRES, 24 (NA).- El dólar registró ayer un fuerte aumento de $ 1,08, la cuarta suba consecutiva, y trepó hasta los $ 38,51, en una rueda con menor oferta y con inversores que abandonaron tenencias en pesos y salieron a comprar divisas.

De acuerdo con el relevamiento del Banco Central, el banco Nación ofreció la divisa a $ 38,45 y los valores más elevados los exhibieron: Banco Industrial a $ 38,85; Ciudad y Patagonia a $ 38,65 y Santander y Galicia a $ 38,60.

"La suba de hoy no se repetía por su magnitud desde fines de septiembre pasado y llevó al tipo de cambio a un nivel similar al de los primeros días de octubre", indicó el operador cambiario Gustavo Quintana.

De este modo, el billete norteamericano anotó la cuarta suba consecutiva, aunque en esta oportunidad resultó de mayor escala a raíz de la decisión de inversores de abandonar sus tenencias en títulos en pesos y comprar dólares.

En la licitación de Lebac del martes pasado, se volcaron al mercado aproximadamente $ 122.000 millones, debido a los límites impuestos en la adjudicación por el BCRA.

En el mercado mayorista, el billete acumuló una suba cercana a la de la plaza minorista -$1,10- y cotizó a $ 37,50, con lo que acumuló una suba de $ 1,77 esta semana. "Cierto desconcierto por la fuerte suba del dólar mayorista instala significativa volatilidad en la última media hora de la rueda. Luego de tocar máximos en $ 37,90, los precios caen a $ 37,50 por unidad", comentó Quintana. El volumen negociado en el segmento de contado US$ 546,4 millones y en futuros del Mercado Abierto Electrónico se hicieron US$ 40,2 millones.

Por su parte, el Banco Central logró un nuevo recorte en la tasa de interés en la subasta de Letras de Liquidez a 10 días de plazo.

El monto adjudicado fue de $ VN 134.844 millones, con una tasa promedio de corte de 61,405% -la anterior fue de 61,999%-, siendo la tasa máxima adjudicada de 61,749% -contra un nivel previo de 62%-. El plazo de las Leliq se postergó de 7 a 10 días dado que el viernes próximo habrá feriado bancario por la cumbre del G-20.