Denunció que Lanata y Barrionuevo "lo apretaron"

Ante el Tribunal Oral Federal 4, el financista Federico Elaskar habló acerca del informe emitido por PPT en la pantalla chica durante 2013, y al respecto señaló que "fue una operación política contra el gobierno de Cristina (Kirchner), porque querían instalar que el dinero era del kirchnerismo".

Se recuerda que Elaskar se encuentra procesado en el marco de esa investigación que también involucra al empresario detenido Lázaro Báez, y que llegó además a sus cuatro hijos, a Leonardo Fariña y 24 personas más.

PORQUE "LO QUERIAN MATAR"



"A mí, Luis Barrionuevo y Jorge Lanata me llenaron la cabeza diciéndome que Lázaro Báez me quería matar. Y como yo creía que Báez me debía cuatro millones de dólares, pensé que era cierto que me quería matar. Yo tenía 25 años y acepté decir en televisión lo que ellos me dijeron que dijera. Fue una operación política contra el gobierno de Cristina, porque querían instalar que el dinero era del kirchnerismo", precisó Elaskar.

CRISTINA SIN RELACION, PERO...



En cuanto al vínculo de la causa con Cristina Kirchner (actual senadora por Unidad Ciudadana y exmandataria), el financista aseguró que se trata de "una causa contra la expresidenta".

Y memoró que "el juez Sebastián Casanello dijo que ella no tiene relación con el lavado de dinero ni con la plata de SGI, pero está todo armado y la Sala II de la Cámara Federal la va a cocinar".

FALTA DE MERITO, PERO...



El 9 de noviembre Sebastián Casanello dictó la falta de mérito a la líder del kirchnerismo luego de evaluar que no existen pruebas en la Justicia para llegar a procesarla en esta causa, sin embargo CFK continúa bajo la lupa, ya que el fallo fue apelado.