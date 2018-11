Pidieron informes por 2 ordenanzas derogadas

El Concejo Municipal aprobó en el día de ayer pedido de informes para saber "de qué manera se implementa la Ordenanza N° 3.523 y su modificatoria N° 3.545 sobre sistema de registro de bicicletas". Más allá del sentido válido de la solicitud (de hecho lo aprobaron todos los concejales presentes -Bonafede se ausentó), ambas normas están derogadas por una nueva, la Nº 3689. Vale decir que esta tampoco se cumple y, al menos, deberían correr las otras mismas preguntas que se le hicieron al DEM: "cantidad de bicicletas que se acuñaron en los últimos 12 meses, lugares y horarios en los cuales se realiza el acuño de bicicletas, y si se realizan campañas de difusión para dar a conocer a los vecinos sobre esta herramienta". Incluso, habría que saber si está reglamentada la norma, dado que fue votada en 2004 y los decretos reglamentarios están en la web desde enero de 2006.



QUE DICE LA NORMA VIGENTE

Quizás lo más relevante para lo sucedido ayer en el Concejo es el artículo 10º: "Deróganse las Ordenanzas Nº 3523 y Nº 3545".

Pero, más allá de esta cuestión, también quedan dudas de la implementación de esta norma. Al igual que las anteriores, establece "de forma permanente, el sistema de acuñado de bicicletas a través de una clave única registrable en el cuadro del rodado y que constará de once dígitos, de los cuales el primero identifica el tipo de Documento, los ocho siguientes el número de Documento, y los dos últimos indicarán la cantidad de rodados registrados en propiedad del Titular del bien, según los datos del Municipio" Si es mayor de 16 años, irá con su documento. Si es menor, con el de algunos de sus padres o tutores.

El artículo 2º es taxativo: "todo propietario de bicicletas deberá acreditar sus datos y los del rodado de su propiedad en forma obligatoria en el Registro de Identificación y Antecedentes de Propietarios de Bicicletas, que será de carácter permanente". La primera pregunta que surge es ¿dónde está y dónde funciona ese Registro?

Al igual que las ordenanzas anteriores, todo ciclista está obligado a demostrar la propiedad (por ejemplo, con el DNI. Si no se hace, esto "implicará la retención y secuestro del rodado por parte de la autoridad correspondiente". Aquí corren las mismas generales de la ley que lo analizado con el Fiscal hoy: si no está circulando, ¿podría ser secuestrado?

Los artículos 4º y 5º son interesantes: "Los comercios habilitados que compren, vendan o permuten bicicletas, sean éstas nuevas o usadas, deberán constatar dichas operaciones en una planilla cuyos requisitos formales y contenidos serán especificados mediante reglamentación del Departamento Ejecutivo Municipal. La infracción a lo establecido en el presente artículo y su reglamentación será pasible de sanción al titular del comercio mediante multa desde 5 UCM (unos $2075) hasta 50 UCM ($20.752)", dice el primero de ellos. Esto tiene correspondencia con el proyecto de Tributaria analizada hoy: en el artículo 36, sobre "Incumplimiento a los deberes formales", en su.inc. 9.se dice: "la falta de registro de venta de bicicletas, dentro de los términos establecidos por la Ordenanza N° 3.689, en el caso de Comercios dedicados a la compraventa de las mismas".

El artículo 5 dice lo siguiente: "si el propietario del rodado transfiriese la propiedad del mismo a otro, ambos deberán dejar constancia de la operación en el Registro de Identificación y Antecedentes de Propietarios de Bicicletas". Vale, entonces, preguntarse: ¿Cuántas operaciones están registradas?

En el 8º, se lo habilita al DEM "a realizar una campaña de difusión masiva sobre lo especificado en la presente Ordenanza, a través de medios de comunicación, vecinales, escuelas, comercios de bicicletas, inspectores de tránsito municipales, y cualquier otro medio establecido con este propósito." En tal caso, ¿cuáles son las campañas que se realizaron en los últimos tiempos sobre esto?



LO DICHO

Leonardo Viotti fundamentó le pedido diciendo "no tenemos una estadística cierta de cuántas bicis se roba, pero sí sabemos que es una de los delitos que más ocurre en la ciudad. Es una moneda corriente. Cuando se pensó esta ordenanza, ocurría algo similar".

"Siempre se dice que desde lo local hay pocas herramientas en materia de seguridad. Podemos ahondar en la cuestión social y lo del municipio, pero esta es una herramienta que podría servir mucho", dijo el radical y agregó que "hay versiones encontradas sobre si se implementa o no la ordenanza".

Le siguió Lisandro Mársico, quien también hizo hincapié en que había versiones encontradas sobre si se implementaba o no. Y apuntó sus cañones al Secretario en Prevención en Seguridad, Delvis Bodoira. "Me gustaría saber que pasa, porque todas las ideas que damos desde la oposición no sirven. Las alarmas comunitarias funcionan en Santa Fe pero acá no, los botones antipánicos tampoco están convencidos". Y al justificar el voto, se preguntó: "¿y el Plan Vínculos?". A lo que Jorge Muriel le constestó con otra pregunta: "¿Y el plan Abre?" Por su parte, Evangelina Garrappa solicitó que, al igual que se hiciera con el Coordinador del Nodo, Fernando Muriel, sirva de nexo para coordinar una reunión con el Gobernador por la seguridad. "Con el Ministro no lo intentamos más. Nos mandó una autobomba de 32 años de antigüedad y por Instagram se vio que mandó 0 km. a Rosario. A nosotros nos mandó la usada de allá", completó.