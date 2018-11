Recorrida por la obra cañada Sunchales y canal Vila-Cululú

(Enviados especiales a Humberto I). - En la mañana de ayer se realizó una recorrida en el inicio de la obra cañada Sunchales y canal Vila-Cululú en la que participaron técnicos de la Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia de Santa Fe y el coordinador del Nodo Rafaela Fernando Muriel.

El 29 de octubre empezaron los trabajos con el montaje de un obrador en el ingreso a Humberto a cargo de la empresa José Eleuterio Pitón SA de Entre Ríos, teniendo un presupuesto estimado en 346.338.610,10 de pesos (sujeto a variaciones de la inflación) y un plazo de ejecución de 14 meses, estando prevista su finalización el 28 de diciembre de 2019, que dependerá de las condiciones climáticas.

Seguramente, el gobernador Miguel Lifschitz buscará inaugurarla antes que deje el cargo el 10 de diciembre del año próximo. Conviene mencionar que el 10 de abril de este año se firmó un convenio entre Lifschitz y el ministro del Interior Rogelio Frigerio. El 18 de mayo fue la apertura de sobres de la licitación.

La memoria descriptiva de la obra señala la insuficiente capacidad de conducción del canal Vila Cululú, sumado a la interferencia que generan ciertas obras con secciones chicas y/o con obstrucciones, dificulta la evacuación de los volúmenes precipitados en la cuenca, al que tuvo acceso este cronista de LA OPINION.

Esta problemática genera un perjuicio en la actividad económica de la región, debido a las grandes extensiones de tierra productiva que queda inutilizada y un potencial peligro para las poblaciones que se encuentran en los alrededores.

El proyecto contempla el reacondicionamiento de los canales Cañada Sunchales con una longitud de 49,2 km y Vila-Cululú de 53 km. Además del reemplazo de las obras existentes y que no verifican hidráulicamente.

El área de estudio forma parte de la cuenca del arroyo Cululú, siendo una subcuenca del río Salado. Con una superficie de aproximadamente 200.000 ha, queda comprendida dentro de los departamentos Castellanos y Las Colonias. La traza de los dos cursos recorre casi 103 km de oeste a este, en una franja que se ubica entre las ciudades de Sunchales y Rafaela.

"Tenemos un 1.500.000 de m3 movimiento de suelo y 7.000 m3 de hormigón para adecuar las obras de arte existentes a medida que avanzamos con la cañada: rutas 13, 34, 81-S y 10, adecuar puentes y hacer nuevos puentes de ferrocarril, alcantarillas en las rutas provinciales y en los caminos comunales", destacó la ingeniera civil Virginia Vignani de la citada Secretaría provincial durante la presentación en el obrador.

Por su parte, Emanuel Giombi, también técnico provincial, expresó que "la empresa tiene que presentar la ingeniería de proyecto y para eso si hicieron los estudios topográficos previos, la hidráulica del canal, los estudios de la cuenca y geotécnico. Presentaron la topografía de la totalidad de la obra, el proyecto ejecutivo del canal y la memoria de cálculos de los puentes, reemplazando por vigas metálicas. La idea es trabajar con un frente en excavación y otros tres frentes en las obras viales".

A una distancia cercana al obrador, luego nos trasladamos hasta un puente sobre la cañada Sunchales, donde estaban haciendo movimientos de tierra, siendo atendidos por el ingeniero Franco Forziati, representante técnico de la empresa, señalando que "buscamos mantener el ritmo de producción que necesitamos para cumplir los plazos, vamos a tener un topador en el frente de excavación, los frentes de puente para atacar a tres puentes comunales en simultáneo con una retroexcavadora de apoyo para demoliciones y hormigonado, máquinas para pilotes, bombas de hormigón, grúas de izage, totalizando entre 15 y 20 máquinas más vehículos de soporte".

Y agregó: "nuestro esquema de hormigones es producirlos nosotros para no depender de terceros y así manejar nuestros tiempos, con una programación macro mensual con tres puentes por mes, sujeto a alguna diferencia del costo real, con una programación que se pasará a inspección y también al clima para no tener inconvenientes con los equipos. En total son 27 puentes comunales, 4 provinciales y 2 ferroviarios, empleando a unas 50 personas".



DESCRIPCIÓN

TÉCNICA

* Canal cañada Sunchales: en este primer tramo se plantea un reacondicionamiento, ya que la traza está actualmente definida. Las bases son variables, en el tramo inferior (desembocadura con el arroyo Cululú), es de 14 m, disminuyendo en el tramo superior a 12 m de base. Obras: demolición de 11 alcantarillas existentes y reemplazo por nuevas estructuras (caminos comunales y privados), demolición de puente en FFCC Belgrano, colocación de un aliviador (puente) en ruta 13, permanecen sin modificaciones las obras de camino comunal progresiva km 41.447 y camino privado progresiva km 43.315. En rutas provinciales, caminos comunales y caminos privados se consideran alcantarillas de hormigón armado.

* Canal Vila-Cululú: en este sector se plantea un aumento de capacidad de conducción del canal, para poder efectuar el drenaje de los distritos aledaños a la traza. Obras: demolición de 16 alcantarillas existentes en caminos comunales y reemplazo por nuevas estructuras, la ruta 34 permanecerá sin modificaciones, demolición de puente en FFCC NCA y reemplazo, demolición de puente en ruta 13 y reemplazo, demolición de puente en FFCC Belgrano y reemplazo, demolición de puente en ruta 81-S y reemplazo, demolición de puente en ruta 70 y reemplazo. Se considera el reemplazo y/o construcción de nuevas alcantarillas de hormigón armado para caminos privados y caminos comunales. En rutas provinciales también se considera la construcción de alcantarillas de hormigón armado con sus respectivos desvíos provisorios.

A decir verdad, se trata de una obra prometida hace unos 40 años por distintos gobiernos provinciales y por no haberse realizado los campos de la región, estimadas en unas 18.000 ha productivas, sufrieron pérdidas millonarias, la última fue en octubre de 2017. Cuando esté terminada beneficiará también a unos 45.000 habitantes. En la recorrida de Rafaela hasta Humberto se pudo observar que los campos se encontraban en buen a pesar de las torrenciales lluvias de los últimos días.