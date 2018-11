Hoy no habrá atención en el Banco Nación

La Asociación Bancaria realizará hoy un paro nacional sólo en entidades públicas, a las que acusa de "no actualizar el salario a partir del primero de octubre último, como se había acordado en la paritaria", una protesta que en Rafaela solo alcanzará la Sucursal de Banco Nación que funciona en la esquina de las calles San Martín y Alvear.

"No hay excusas para los bancos que no han actualizado, como se establece en el acuerdo paritario de abril, el salario a partir de octubre", sostuvo la entidad gremial, sin dar precisiones sobre los bancos que se plegarán a la medida.

En un comunicado, La Bancaria aclaró que el sindicato "ha dado todos los pasos necesarios. Una amplia mayoría de las entidades y cámaras empresariales está respetando lo acordado. Pero hay entidades de la cámara ABAPPRA (que reúne a bancos estatales), que junto al Banco Central, no lo han hecho". "Ello supone -de acuerdo con la legislación vigente- la validez de la actualización salarial suscripta para toda la actividad", añadió. Además, aclaró que la implementación de la medida de fuerza estará "a cargo de nuestras seccionales".

En agosto último, la Asociación Bancaria logró activar la cláusula de revisión salarial y firmó un aumento adicional del 8%, en dos cuotas de 4%, a abonarse con los salarios de ese mes y de septiembre. Con ese incremento adicional, la paritaria del sector trepó al 32% anual.

En abril de este año, el gremio que conduce Sergio Palazzo había firmado una paritaria del 15%, más un reconocimiento por la pérdida del poder adquisitivo -por la inflación de 2017- del 4,2%. En consecuencia, el salario inicial de un trabajador bancario es actualmente de $35.000, uno de los más altos del sector servicios.

Por su parte, el titular de la Seccional Rafaela de la Bancaria, Jorge Romera, indicó que no habrá actividad en las sucursales de Banco Nación de Rafaela, Sunchales y Vila entre otras. El dirigente encabezó una asamblea de empleados en la sede rafaelina al término de las operaciones del día de ayer que no afectó la atención al público y se acordó que la medida de fuerza de este viernes será con asistencia al lugar de trabajo.