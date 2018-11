Retención de vehículos sin patente: visiones contrapuestas

En la mañana de ayer, los ediles se reunieron con el Fiscal Municipal Daniel Galloppo y con la Dra. Liliana Amione, para analizar dos temas: por un lado, la visión sobre la ordenanza que modificará la regulación de colocación de antenas de telecomunicación y sus soportes, como así también el proyecto de Lisandro Mársico para secuestrar los vehículos (particularmente motos) que transiten en la ciudad sin chapa patentes, incluso, si estos están estacionados.

Para el Fiscal, no es posible incautar los vehículos si es que están estacionados. "Considero que al estar adheridos a la Ley Nacional de Tránsito y a la Ley Provincial de Tránsito, en materia de secuestros de vehículos en la vía pública, por deficiencias en el estado de los vehículos -por ejemplo, la falta de patentes, como podría haber otras, como la falta de luces- sólo se habilita el secuestro si se lo encuentra circulando. Por eso considero que debemos respetar esa especificidad y hacerlo en un operativo donde el vehículo está transitando. O bien, quedarse a esperar que el dueño la ponga en marcha para hacerle la multa", dijo Galloppo en diálogo con "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz). El fiscal reconoce que es algo curioso, porque si la moto llegó hasta allí es que lo hizo en esas condiciones y que en las mismas, se va a ir del estacionamiento. "Estamos en el ámbito del derecho penal contravencional. Y aquí rige los derechos generales del derecho penal: el principio de inocencia, el 'in dubio pro reo', etc. Hay ciertos principios que protegen y se deben cumplir. Parece difícil que sea así. Pero tiene que circular para que lo pueda sancionar.

En tal sentido, si no se puede sacarlo de la vía pública ¿un cepo podría ser una alternativa válida? "Podría ser la forma. Inmovilizarlo. Lo que critico es la forma de redacción tal como se quiere modificar en este momento", dijo.

Ayer, en la sesión, Lisandro Mársico se mostró contrario y dijo tener jurisprudencia que avala al secuestro del vehículo, incluso cuando no esté circulando. En declaraciones a la prensa, señaló que "no se puede circular sin patente. Avanzar en ese aspecto, no significa violentar ninguna norma. La ley 2756 de Municipios y Comunas, en su artículo 39 inc 38 posibilita fijar las normas de tránsito a los Municipios. Por eso, no existe ningún impedimento de que nosotros nos salgamos de la adhesión y vayamos más allá, ser más exigentes o tipifiquemos una nueva falta. De avanzar, creo que vamos a tener un veto del Intendente".



ANTENA: A LA ESPERA

Hace algunas semanas, el Ejecutivo subió un proyecto para modificar la ordenanza actual de colocación de antenas. Básicamente, lo que hace es hacer menos restrictivo su colocación, al minimizar las necesidades de las estructuras de soporte de las mismas. Por un lado, recibieron la visita de la gente de ENACOM, que se mostró de acuerdo, pero también de vecinos y ambientalistas que mostraron su preocupación sobre instalar muchas más antenas en la ciudad, por las posibles secuelas en la salud pública, a partir de una potencial mayor cantidad de radiación no ionizante (que es la que emanan todos los aparatos electrónicos).

Parte de la reunión de ayer, fue para saber la opinión del Fiscal sobre la nueva redacción y si podría haber algún tipo de regresión desde el punto de vista ambiental. "Desde mi punto de vista, hay una normativa superior, que es la ley provincial, a la cual nos tenemos que ajustar. No es necesaria la adhesión, sino que es operativa. Son aspectos diferentes de la norma. La ley provincial da algunos parámetros generales y deja librado a los municipios algunos parámetros sobre la habilitación, la estructura, la zonificación y la obra civil. Pero también se ponen límites sobre las emisiones y esos límites están contemplados en la nueva ordenanza", dijo el Fiscal Municipal Daniel Galloppo

"Yo lo que le pedí para reanalizar la ordenanza y tener claramente qué aspectos pueden ser consideradas que son regresivos, es pedirle un dictamen escrito a una especialista en derecho ambiental de Santa Fe. Luego de analizarlo, volvería a reunirme con los concejales. Mi obligación es que la norma no sea contraria a derecho", completó.