Rubén Carlini celebra 40 años con la música en la Sociedad Italiana

Se trata de una noche de celebración y de alto valor artístico. En la oportunidad, el prestigioso guitarrista y compositor Rubén Carlini (director y docente de la Escuela “22 de noviembre” del Sindicato de Músicos de Rafaela), reeditará parte de su primer concierto, ofrecido en la misma institución de Pueyrredón 262, hace 40 años, exactamente el 22 de septiembre de 1978. Habrá invitados especiales y no faltarán la emoción y la alegría, ya que se trata de los tres hijos de Rubén: Fiorella, Lucía y Mariano Carlini, con quienes compartirá el escenario. Con ellos, y en distintos momentos, habrá música propia, ajena, clásica, popular, como folclore y rock, por lo cual la noche será muy versátil y habrá momentos de humor, buena música y evocaciones.

Asimismo, volverá a oficiar de animador el mago rafaelino Mc Dany (Daniel Rambaudi), con renovados y sorprendentes trucos y juegos participativos que siempre divierten al público de todas las edades.

Se recuerda que la comisión directiva de la Sociedad Italiana ofrecerá su tradicional servicio de cantina, como así también que habrá sorteos con el número de la entrada, para otorgarle un punto extra a la noche.

La dirección general y artística de este Ciclo está en manos de la gestora cultural María Emilia Sánchez.



Una noche mágica de evocación



“En 1978 yo estudiaba guitarra con Omar Corrado, reconocido musicólogo argentino –relata Rubén Carlini-. Él estaba acá aún, y se puso a organizar un ciclo de conciertos juveniles. Yo era su alumno, hacía técnica e interpretación de música clásica y latinoamericana, entonces me propuso ser parte de ese concierto. Y ahí toqué algunas obras que aún sigo tocando, las recordé cuando se cumplieron 30 años de ese concierto, y lo haré ahora de nuevo, tocaré una parte de ese repertorio original. Omar fue el gran profesor que tuve, para mí significó mucho haber aprendido guitarra con él, hasta el día de hoy me sigue sirviendo, por ejemplo, para participar del Festival Guitarras del Mundo, que organiza Juan Falú, y en el que participé en 5 ediciones”.



Entradas accesibles



Las entradas anticipadas, se consiguen en Secretaría, de lunes a viernes, de 10 a 12, a $ 50 para Socios de la Soc. Italiana y $ 80 para NO Socios. En puerta el costo será de $ 100 la general. Consultas: Tel. 505410 – 15 64 91 55.

Los organizadores destacan que las luces y el sonido estarán a cargo de los técnicos del Centro Cultural Municipal, siempre reconocidos por su profesionalismo y calidez. En este sentido, se agradece el auspicio de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Rafaela.

Se extiende el agradecimiento a quienes también han acompañado este Ciclo: Cardón Rafaela, Diputado Omar Martínez, Medifar, Menara Construcciones, Pepeka Regalería y Supermercados Pingüino.



Más noches mágicas en 2019



Luego de realizadas tres ediciones de este Ciclo, los organizadores decidieron redoblar la apuesta y anticipan que realizarán, el próximo año, al menos 6 (seis) encuentros de estas características, con nuevos artistas y nuevas propuestas, garantizando la calidad artística en cada caso. Así, se sigue sosteniendo la idea de revalorizar y engrandecer la institución.