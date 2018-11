Panorama Político

HASTA QUE NO LO

VEA, NO LO CREO

Con esta frase se sintetiza la reflexión de jefe de Gabinete municipal, Marcos Corach, sobre el comienzo de la segunda etapa del acueducto para Rafaela que consiste, básicamente, en el tendido de caños a campo abierto para unir la planta potabilizadora de Desvío Arijón con la decena de localidades que se beneficiarán con esta obra.

En un primer comentario en sus redes sociales, el funcionario municipal se mostró cáustico al 100 por ciento. "Los rafaelinos sabemos que no es la primera vez que se comienzan a ejecutar los primeros trabajos. De hecho sabemos de falsas promesas, puestas en escena y de las especulaciones electorales a las que nos acostumbra el actual gobierno provincial", disparó. Sin decirlo, recordó que antes de las elecciones del 2015 el Gobierno provincial invitó a la prensa a una recorrida por el inicio del tendido de caños a la salida de Desvío Arijón. En esa oportunidad, sí hubo una puesta en escena: se colocaron tubos a lo largo de 500 metros y se mostró una máquina vial en plenas tareas. Cuando se fueron los periodistas, no se avanzó nada más y esos caños quedaron entreverados con los pastos altos, tal como había publicado este Diario en alguna oportunidad.

Pero, en un segundo comentario Corach se mostró más conciliador, como dando otra oportunidad. "Pero hemos luchado tanto y es tan necesario este acueducto para todos nosotros, que elegimos confiar en que esta vez sí el inicio de obras será el definitivo", concluyó.



BIEN POR CORRAL,

MAL POR FEIN

Son las calificaciones de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, acerca de las acciones de las fuerzas federales en las ciudades de Santa Fe y Rosario. En el marco del Segundo Encuentro Nacional de Intendentes que se llevó a cabo en el Centro de Exposiciones y Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires, la funcionaria dijo: "Objetivamente muchas veces la ideología juega en contra de la posibilidad de hacer una buena política de seguridad. Cuando empezamos con el programa de Barrios Seguros a José Corral (intendente de Santa Fe) lo convencimos en dos minutos. Dos años y medio me costó convencer a la intendenta de Rosario (Fein) de que había que hacer los mismo que estábamos haciendo en Santa Fe".

Corral, que se prueba el traje de precandidato a gobernador de Santa Fe en 2019, se mostró muy sonriente durante ese cónclave al que asistió el propio presidente, Mauricio Macri. El intendente santafesino encabezó un encuentro la semana pasada en el Yacht Club de su ciudad con referentes de Cambiemos de toda la Provincia, entre los que se encontraban el concejal rafaelino, Leonardo Viotti, y el ex edil Germán Bottero.



UNA ALIANZA

INESPERADA

En mayo pasado, el concejal Lisandro Mársico (PDP-FPCyS), presentó un proyecto de ordenanza para que el Departamento Ejecutivo entregue a los agentes de la Guardia Urbana Rafaelina herramientas como la tonfa -el bastoncito- y el gas pimienta. Pero la iniciativa no despegó demasiado e incluso desde el SEOM rechazaron la iniciativa.

Pero ahora el asesor ad honorem del Municipio en materia de seguridad, el ex gendarme José Caruso, dijo -sorpresivamente- estar de acuerdo con la propuesta. Invitado al programa Conceptos que conduce Sergio Boschetto en el canal Somos Rafaela de Cablevisión, Caruso no dejó dudas. "Particularmente creo que tienen que portar elementos de defensa" dijo en relación a los agentes de la GUR. Incluso admitió que los 25 nuevos efectivos de la fuerza municipal hicieron la preparación con estos elementos porque "en algún momento va a caer por su propio peso".

Mársico, atento a estas declaraciones, ya anticipó que volverá a la carga con su proyecto a partir del pronunciamiento favorable de un hombre respetado en el ámbito de la seguridad.

Por otra parte, no es un secreto que la relación entre el intendente, Luis Castellano, y el ministro de Seguridad de la Provincia, Maximiliano Pullaro no existe, lo cual es malo para los rafaelinos. Ahora también se desliza que la Jefatura de Policía local y el Municipio tienen un vínculo desgastado, a tal punto que en los operativos de seguridad vial ya no participan los policías como solían hacerlo anteriormente. ¿La causa? Las críticas desde Moreno 8 por la inseguridad, que si bien apuntan al corazón de Pullaro no dejan de alcanzar a cada efectivo policial que cumple tareas en la ciudad, principalmente a las autoridades. Es más, incluso sugieren que ya ni hay reuniones de la Mesa de Seguridad que tanto se informaban hace meses para mostrar unidad de todas las fuerzas ante la problemática.



MIRABELLA,

UN MAESTRO

El diputado provincial, Roberto Mirabella, fue uno de los 117 alumnos que recibió el diploma como graduado de una de las tantas carreras de la UTN Rafaela durante el acto de colación del jueves pasado en el Cine Teatro Belgrano. El legislador, muy cercano al senador nacional, Omar Perotti, se recibió no hace tantos años en la UCES como Licenciado en Recursos Humanos.

Y ahora Mirabella concluyó la Maestría en Desarrollo Territorial que se dicta con muy buenos resultados desde hace años en la UTN local y cuyo director es su amigo, Pablo Costamagna.



LIFSCHITZ, MUY

OCURRENTE

Al presentar ayer el Acuerdo Santafesino por la Producción, el Trabajo y la Innovación, que contiene más de 50 compromisos para avanzar hacia el desarrollo integral de la provincia, el gobernador Miguel Lifschitz dejó una frase con un ocurrente juego de palabras con claras referencias a la realidad. "La salida de la crisis es por el frente y no por el fondo", disparó el Ingeniero cuestionando elípticamente la decisión del presidente Mauricio Macri de recurrir al Fondo Monetario Internacional para cubrir las necesidades de financiamiento de la Argentina, a cambio de implementar un riguroso ajuste.

Esta no fue una semana más para el Gobernador y esta región. Es que comenzó la obra del acueducto que implica una inversión superior a los 2.500 millones de pesos que beneficiará a Rafaela y otras localidades y también el proyecto de reacondicionamiento de la cuenca del Canal Vila - Cululú, que se hace tras décadas de reclamos de esta zona y porque de una buena vez por todas el Gobierno central y el de la Provincia se pusieron de acuerdo en favor de la gente común.