El camino al autódromo es el paseo "Ero Borgogno"

El Concejo Municipal aprobó ayer que parte del Bv. Lehmann, desde la intersección con D'Agostino hasta la finalización del Autódromo "Ciudad de Rafaela" (el Camino Público Nº 3) se llame "Paseo Ero Borgogno", en un merecido y emotivo homenaje para el dirigente celeste, del cual participaron sus hijos Ani, Mili y Ricardo.

"Habría que hacerle un homenaje a Ero porque nadie hizo más este recorrido que él", dijo Jorge Muriel, quien agregó que "su trabajo puntual en el Autódromo llevó bien alto el nombre de Rafaela y del automovilismo".

"Aprendió mucho como dirigente con Báscolo, Ricotti, Bosco, Tettamanti, etc", agregó y destacó que "lo sorprende una afección cardíaca gestionando la carrera de los 100 años. Más allá de la lamentable pérdida, Ero se fue en plena acción de servicio. Trabajando y por el club". Y dejó entrever que la imposición del nombre debería realizarse el próximo 25 de mayo, cuando se cumplan los 100 años de la primera carrera organizada por Atlético.

Viotti dijo "para mí es un honor de participar de este reconocimiento y que mejor que hacerlo en el lugar en donde estuvo atada su vida: el óvalo, el lugar más representativo para darle un justo homenaje. Mársico, por su parte, indicó: "se necesitan firmeza, convicciones, carácter para llevar adelante tamaña empresa, que es organizar carreras y competencias en donde asisten 40 o 50 mil personas. Tuve la suerte de conocerlo en la intimidad familiar. El visitaba a su hermana Elvira, que estaba en el estudio Pfaffen en donde inicié mi carrera. Y me ponía a hablar de política. Puedo decir que era demoprogresista". Muriel acotó que también era hincha de San Lorenzo. Garrappa acotó: "que las futuras generaciones pregunten y que los adultos podamos responderle con nuestra oportunidad de haber podido conocer a parte de la historia. Desde la importancia de nombrar que tiene para el futuro, nos va a poder permitir seguir contando la historia. Con esa pasión y humildad con la que se construyen las grandes cosas".

Ani Borgogno, su hija, hizo uso de la palabra: agradeció a Mario Visintini por la iniciativa (quien también estuvo presente) y pidió que se declare al autódromo como Bien Protegido. "Que la próxima vez sea para poder concretar esa iniciativa. Es loco que el autódromo no sea patrimonio", dijo. Por su parte, Ricardo señaló que el Centenario será "el acontecimiento deportivo y cultural" de 2019. "Faltando media vuelta nos dejó con unas cuantas cosas. Estamos haciendo el libro, cerrar al carrera, que el autódromo esté en condiciones", completó.



REDIRECCIÓN CON SUGERENCIA

Sin debate, se aprobó la redirección de partida planteada por el Ejecutivo. Hugo Menossi "ir viendo otras alternativas". Es que siempre sale el dinero de desagües para los barrios y "vemos lo que está pasando y nos parece prioritario mantenerlo".