Una noche de fiesta para las inferiores

Este viernes se llevará a cabo, organizado por el Consejo Asesor de Divisiones Inferiores de la Liga Rafaelina de Fútbol, la gran cena entrega de premios temporada 2018. La misma se volverá a realizar en el salón cubierto del club Social y Deportivo Bella Italia, desde las 21:30 hs. En la misma serán distinguidos los campeones, subcampeones, goleadores, árbitros y técnicos de los tres grupos liguistas, en el fútbol de Inferiores.

Este es el detalle de los goleadores de la temporada:



PRIMERA A

5ª División: Dietz Ignacio Miguel (Peñarol) 15 goles.

6ª División: Cabral Ezequiel (Peñarol) 12 goles.

7ª División: Sandobal Uriel (Ferrocarril del Estado) 16 goles.

8ª División: Moralez Lucas (Ferrocarril del Estado) 21 goles.

9ª División: Almaraz Alex (Atlético Rafaela) 20 goles.

9ª Especial: Gómez Manuel (Atlético Rafaela) 10 goles.



PRIMERA B

Zona Norte sexta división: Fernández Alexander (Tiro Federal de Moisés Ville) 17 goles.

Séptima división: Gaido Santino (Moreno Lehmann) 21 goles.

Octava división: Bett Nahel (Moreno Lehmann) 27 goles.

Novena división: Vercelli Federico (Argentino Humberto) 17 goles.

Zona Sur sexta división: Ribodino Agustín (Dep. Josefina 14 goles).

Séptima división: Zapata Pablo (Bochófilo Bochazo) 21 goles.

Octava división: Cattani Ulises (Atlético María Juana) y Peralta Ariel (La Hidráulica) 16 goles.

Novena división: Jaime Ramiro (Atlético María Juana) y Suppo Juan (Sp. Santa Clara) 19 goles.



PRIMERA C

Juvenil mayor: Boscatti Thomas (San Isidro de Egusquiza) 12 goles.

Juvenil menor: Dayer Maximiliano (Juventud Unida Villa San José) y Guzmán Leonel (Dep. Susana) 6 goles.



INFANTILES PRIMERA A

Categoría 2.006: Pérez Tomás (Atlético Rafaela) 25 goles.

Categoría 2.007: Villarreal Diego (Ferrocarril del Estado) 23 goles.



MAS DISTINCIONES

Arbitros, entrenadores y clubes también serán premiados. Este es el detalle:

Mejor árbitro inferiores 2018: Javier Simoncini. Mejor árbitro infantiles: Joana Schwant.

Directores técnicos más correctos: Primera A, Horacio Willener (Sp. Ben Hur). Primera B Zona Norte: Juan Senn (Moreno de Lehmann). Zona Sur: Carlos Giacossa (Dep. Josefina). Primera C: Martín Sánchez (Dep. Susana).

Fair Play Primera A: Unión de Sunchales. Primera B, Zona Norte: Dep. Aldao. Zona Sur: San Martín de Angélica. Primera C: Dep. Susana.