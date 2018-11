9 de Julio y Ben Hur ante los equipos venadenses

Este viernes se disputará la segunda fecha de la Liga Provincial de Básquetbol. En esta oportunidad serán dos los equipos protagonistas, ya que Atlético tendrá fecha libre en la Zona A.Por el grupo B, 9 de Julio será anfitrión de Centenario de Venado Tuerto. El compromiso está programado para las 21.30 en el estadio Centenario, teniendo el equipo de Fernando Posetto la misión de mejorar la imagen que tuvo en el duelo inaugural en San Cristóbal. La novedad en la escuadra rojiblanca sería el estreno de Gonzalo Guzmán, pivot que viene de Porteña y que había llegado a último momento la semana pasada, previo al partido con Racing. Centenario igualmente perdió en la primera fecha, con Temperley.Por su parte, Ben Hur también enfrentará a un elenco de Venado Tuerto. Será Atenas, pero en condición de visitante, a partir de las 21.30.El Lobo viene de hacer un buen partido, más allá de la derrota, en Sastre. Esta vez tratará de repetirlo, pero con la expectativa de mantenerlo durante todo el juego para traerse la victoria. Atenas también perdió el primer encuentro, de visitante con Peñarol de Elortondo.TODA LA FECHAviernes a las 21.30 Almagro de Esperanza vs. Ceci de Gálvez, a las 22 San Lorenzo de Tostado vs. Sportsmen Unidos de Rosario. Domingo a las 20.30 Sportsman de Villa Cañás vs. Libertad de Villa Trinidad. Libre Atlético de Rafaela.viernes a las 21.30 9 de Julio de Rafaela vs. Centenario de Venado Tuerto; Temperley de Rosario vs. Trebolense. Domingo a las 20.30 Independiente de Chañar Ladeado vs. Alma Juniors de Esperanza. Libre Racing de San Cristóbal.viernes a las 21.30 Rivadavia Juniors de Santa Fe vs. Peñarol del Elortondo, Atenas de Venado Tuerto vs. Ben Hur de Rafaela y Atlético Sastre vs. El Tala de Rosario. Libre Unión de San Guillermo.viernes a las 21.30 Puerto San Martín vs. Colón de San Justo, Platense de Reconquista vs. Argentino de Firmat y Talleres de Villa Gobernador Gálvez vs. Brown de San Vicente. Libre Atlético María Juana.