Homenajearon a Veteranos de Malvinas en el Senado provincial

En la jornada del miércoles se llevó a cabo un emotivo acto donde se rindió homenaje a los 53 héroes santafesinos caídos en la gesta de Malvinas, con un importante delegación de integrantes del Centro y Museo de ex combatientes de Rafaela y del Departamento Castellanos. Los mismos viajaron junto a los familiares, acompañados por el Equipo de Trabajo del senador Alcides Calvo.

Allí fueron recibidos por el senador en la capital provincial, en la legislatura donde posteriormente se desarrolló el acto central.

"Fuimos invitados por el Senador Alcides Calvo, con nuestras familias, para poder recibir una mención. En el Senado pusieron una placa de los 53 caídos en la Guerra de Malvinas, algunos que quedaron en el mar, otro en tierra", dijeron a LA OPINION Juan Canavesse y Peniel Villareal, ex combatientes.

Los veteranos recibieron un cuadro escrito, recordando la labor en las Islas en 1982, remarcando la actitud heroica que ellos tuvieron cuando sólo tenían 20 años. De nuestro Departamento asistieron 6 ex combatientes y viajaron también dos familiares de 2 soldados caídos. Además, la familia de los ex combatientes acompañaron, junto con sus hijos.

Además, de nuestro Departamento Castellanos se rindió homenaje a los soldados Hugo José Moretto y Jorge Carlos Duks de Sunchales, Elías Luis Zurbriggen de Rafaela y Gustavo Osvaldo Miretti, de Ataliva.

"El acto fue muy hermoso, con mucha gente presente y muy emotivo ya que no es fácil para un familiar ir a recibir un cuadro, una placa, con el fallecimiento de tu hijo. Estamos agradecidos por el momento vivido, y por el Senador Calvo que nos ayudó a llegar con todas nuestras familias", dijo Canavesse, oriundo de la localidad de San Vicente.

Además agregó que "este reconocimiento tendríamos a haberlo recibido muchos años atrás, pero bueno, tiempo al tiempo y hoy fuimos reconocidos. Me gustaría que nos sigan reconociendo tanto a los que están vivos como a los que reconocieron ahora", dijo emocionado.

El evento se desarrolló en la explanada de la Legislatura Provincial, contó con la presencia de los familiares de los fallecidos, senadores y diputados provinciales, el presidente, el Vicegobernador de la Provincia Carlos A. Fascendini y el presidente de la Cámara de Diputados Antonio Bonfatti, autoridades militares, eclesiásticas, Centros de Combatientes de Malvinas de toda la provincia de Santa Fe. Antes de comenzar esta importante ceremonia, se guardó un minuto de silencio adhiriendo al duelo nacional y honrando la memoria de los 44 tripulantes del ARA San Juan.

"Este sistema imperfecto de democracia que tenemos está reconociendo a la larga, o a la corta que fuimos héroes", dijo Peniel Villarreal, oriundo de nuestra cuidad.

Los reclamos para ser reconocidos comenzaron hace muchos años atrás, mientras que este reconocimiento fue presentado el año pasado. "Fue lindo porque estuvieron chicos presentes y pudieron ver la ceremonia. Estamos muy agradecidos y nos gusta que al menos se reconozca a los familiares de los caídos, que todavía están con vida", completó Villarreal.

En la ceremonia, luego de leerse el expediente por el cual se resolvía realizar el homenaje a los héroes santafesinos caídos en la guerra de Malvinas, los senadores de cada departamento junto con el vicegobernador hicieron entrega de diplomas a los familiares, como así también a los representantes de la Federación de ex-combatientes.

A su turno, el senador Calvo, que hizo todo para que los familiares y los ex combatientes estuvieran presentes, sin poner un peso, destacó que “realmente para nosotros es un honor poder realizar este merecido reconocimiento a los caídos de toda la provincia pero especialmente a los héroes de nuestro departamento, que dieron su vida por defender la soberanía nacional, verdaderos ejemplos que debemos destacar y replicar en estos tiempos”, completó durante el acto.

Para finalizar el acto, en el hall del Palacio Legislativo se colocó una placa y un pilar que contiene tierra de las Islas Malvinas (Cementerio de Darwin), donde luego fueron bendecidos por el Capellán del Liceo Militar Omar Garello.