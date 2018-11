Fernando Alonso ante su última carrera en F1

Fernando Alonso se despedirá de la Fórmula 1 este fin de semana en el Gran Premio de Abu Dhabi. El piloto asturiano dejará la categoría tras 17 temporadas en la cúspide del automovilismo para concentrarse en nuevos retos fuera del certamen, como el Mundial de Resistencia, en el que actualmente compite junto a Toyota.

"De momento, creo que es un fin de semana normal. Pienso que el domingo va a ser diferente, cuando haya más emociones. Ahora mismo, aterricé hace pocas horas desde Japón. He estado corriendo el pasado fin de semana en Shanghai y probablemente todavía no asimilo que esta va a ser mi última carrera en Fórmula 1. Ahora mismo, estoy bien. Como he dicho, va a ser un fin de semana especial, emotivo y ojalá bueno", dijo el español en la rueda de prensa efectuada ayer.

"Pienso que he intentado darlo todo durante todo el tiempo aquí, luchando contra todo o cualquier circunstancia que pusiera estresar o destrozar a otra gente. Siempre he tratado de hacerlo lo mejor posible. He trabajado con los jóvenes en la escuela de karting, en el museo, intentando hacer muchas cosas con los aficionados, tratando de ayudarles si puedo con el conocimiento que he acumulado estos años o dándoles algo que yo no tenía entonces", concluyó el piloto de McLaren.



VUELVE KUBICA

Finalmente, el equipo Williams de Fórmula 1 anunció a Robert Kubica como piloto titular para la temporada 2019, en la que compartirá la estructura con la joven promesa George Russell.

El polaco de 33 años, quien fue piloto tester y de reserva de la escudería de Grove este año, condujo por última vez un Fórmula 1 de manera oficial en Abu Dhabi 2010.

En febrero de 2011 protagonizó un tremendo accidente en una carrera de Rally en Italia, que lo mantuvo alejado de las pistas por un tiempo y, que parecía, era su despedida de la máxima categoría.

Pero su tesón y buenas aptitudes al volante de un Fórmula 1, hicieron que fuera considerado por varios equipos, al menos, para ser piloto tester. "En primer lugar, me gustaría dar las gracias a todos los que me han ayudado durante lo que fue un período difícil de mi vida en los últimos años. Ha sido un viaje desafiante regresar a la grilla de la Fórmula 1, pero lo que parecía casi imposible, ahora es una feliz realidad y estoy emocionado de poder decir que estaré nuevamente en el Mundial", expresó Kubica.

Kubica debutó en Fórmula 1 en el Gran Premio de Hungría 2006, con un BMW Sauber, y su mejor temporada fue dos años después, cuando finalizó cuarto en el campeonato y obtuvo su única victoria, en Canadá.