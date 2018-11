Liga Sudamericana: Instituto finalista

Enorme paso dio ayer Instituto de Córdoba, al derrotar a Minas en Río de Janeiro 83-64 en la última jornada del segundo cuadrangular semifinal de la Liga Sudamericana de básquet, metiéndose en la final del torneo, en donde se enfrentará a Franca, también de Brasil, con ventaja de localía. La definición comenzará el 7 de diciembre en Córdoba y seguirá 13 y 14 (si es necesario), en territorio brasileño.Las figuras del equipo dirigido por Facundo Muller fueron: Facundo Piñero (27 puntos, 7/11 triples), pero con un reparto de las responsabilidades marcado (García Morales 15, Espinoza 14, González 11, Clancy 13 rebotes).QUIMSA, EL QUE FALTABAQimsa se convirtió el miércoles en el último clasificado al Final Four del Súper 20 de básquetbol al vencer por 93-88 a Regatas en Santiago del Estero, para liquidar su semifinal por 2-0. Leonel Schattmann fue el máximo anotador del vencedor -donde el rafaelino Roberto Acuña sumó 4 puntos- y del pleito con 27 puntos, escoltado por su compañero Juan Brussino con 21, mientras que Tayavek Gallizzi y Marco Giordano aportaron 16 para el Fantasma, al que no le alcanzó su repunte en el último cuarto. Ahora, el Final Four se jugará entre el 21 y el 22 de diciembre y en semifinales, Quimsa irá con Obras y San Lorenzo con Comunicaciones, a partido único.