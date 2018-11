Festival amateur en Quilmes

Esta noche, a partir de las 22 en el gimnasio Elías David del Club Argentino Quilmes de nuestra ciudad (España y Gutiérrez), el entrenador y promotor, Ceferino Cachito Ayana, realizará un nuevo festival amateur denominado "La noche de los pesos pesados), que contará con la participación de varios púgiles en ascenso de la ciudad.La cartelera de combates es la siguiente: Cristian Espósito (GYM Barragán) vs. Matías Rodríguez (San Cristóbal); Eric Acosta (GYM Ojo de Tigre) vs. Wilson Sánchez (Santa Fe); Santiago Barragán (GYM Dogo Box) vs. Alan Ponce; Fabricio Basualdo (GYM Los Blancos); vs. Facundo Godoy (Porteña); Facundo Romero (GYM Rompehuesos Gutiérrez) vs. Mauro Serrano (Ben Hur); Jonatan Peralta (GYM DogoBox Barragán) vs. Fabián Gómez (Aldao); Nicolás Morlachi (GYM Los Blancos) vs. Jonatan Ocampo (Porteña); Fabricio Espósito (GYM Espósito) vs. Marcos Maar (Santa Fe) y Matías El Picante Ayana (CAA Quilmes) vs. Daniel Tercian (Córdoba).Cabe consignar que el joven prometedor local, Matías Ayana, cuenta con 20 peleas en el plano aficionado, con 14 victorias, 3 empates y 3 derrotas y viene de perder la final provincial en su categoría.