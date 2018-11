Ratificación de nombres en el Monumental

Atlético le escapó a la lluvia que empezó a caer luego del mediodía de la víspera en Rafaela y el Chocho Llop pudo realizar los minutos de fútbol que pretendía para terminar de delinear la formación que visitará el domingo, a las 17 a Almagro, por la undécima fecha de la Primera B Nacional con el arbitraje de Sebastián Mastrángelo.

Fueron 40 minutos de ensayo futbolístico en el Monumental, donde el técnico de la Crema ratificó la formación que había empezado a mostrar en el amistoso frente a Talleres de Córdoba de hace una semana: Ramiro Macagno; Enzo Copetti, Tomás Baroni, Nicolás Zalazar y Gianfranco Ferrero; Agustín Nadrúz, Lucas Quiroz y Gabriel Ramírez; Marco Borgnino, Matías Quiroga y Mauro Albertengo.

Más allá que enfrente no estuvieron los alternativos, sino un selectivo de inferiores, el 3 a 0 logrado por los titulares no deja de ser un halo de confianza para ir por un buen resultado a José Ingenieros. Los goles en el entrenamiento fueron de Marco Borgnino, Mauro Albertengo y Lucas Quiroz.

Este viernes quedará develar los convocados y de tal modo el posible banco de suplentes.



EMPIEZA LA FECHA

Central Córdoba de Santiago del Estero recibirá hoy a Los Andes en el partido con el cual comenzará la undécima fecha del Torneo de la Primera B Nacional. El encuentro se jugará a partir de las 22.00 en el estadio del elenco norteño y contará con el arbitraje de Gerardo Méndez Cedro.

En la continuidad, el sábado a las 21 Arsenal será local de Brown de Adrogué con Nazareno Arasa como juez. En la jornada sabatina solo se llevará a cabo el partido en el estadio de Sarandí debido a que se disputará la Superfinal de la Copa Libertadores entre River y Boca, por lo cual la mayor parte de la fecha del certamen de ascenso se jugará el domingo.

Ese día tres encuentros irán a las 17.00, uno de ellos será entre Almagro y Atlético Rafaela con Sebastián Mastrángelo como árbitro, mientras que en otro Platense será local de Olimpo de Bahía Blanca con Gastón Suárez como juez. También a las 17.00 Gimnasia y Esgrima de Jujuy se enfrentará a Quilmes con arbitraje de Héctor Paletta mientras que a las 17.30, Gimnasia de Mendoza será anfitrión de Guillermo Brown de Puerto Madryn con Luis Lobo Medina como árbitro. Luego, a las 19.00 Instituto jugará en Córdoba frente al Deportivo Morón con Germán Bermúdez como juez principal mientras que a las 19.05 Nueva Chicago visitará a Villa Dálmine con Emanuel Ejarque como juez y televisación en directo por TyC Sports. En tanto, a las 20.00 Agropecuario de Carlos Casares recibirá a Ferro con Julio Barraza como juez principal.

El lunes a las 20.30 Ramón Santamarina recibirá a Independiente Rivadavia en el estadio Municipal de Tandil con Luis Álvarez como árbitro. También el lunes, a las 21.05, Defensores de Belgrano recibirá a Sarmiento de Junín con arbitraje de Lucas Novelli y el próximo martes a las 21.05 Temperley será anfitrión de Chacarita con Pablo Dóvalo como juez y ambos encuentros serán televisados en directo.



OTRO TRIUNFO DEL SUB 17

Argentina volvió a ganarle a su clásico rival en Teresópolis, Brasil. En esta ocasión, el gol de Francisco Bonfiglio desde los doce pasos le dio la victoria al conjunto conducido por Pablo Aimar. En el primer partido, disputado el martes, la Albiceleste triunfó por 2 a 0 gracias a los tantos convertidos por el delantero de la Crema, Matías Godoy (ayer otra vez titular) y Matías Palacios.