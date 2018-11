"La salida de la crisis es por el frente, no por el fondo"

El gobernador Miguel Lifschitz, presentó ayer el Acuerdo Santafesino por la Producción, el Trabajo y la Innovación, que convocó a más de 160 instituciones que participaron en su construcción y fue coordinado por el Consejo Económico y Social (Ceys) junto al Gabinete Productivo de la provincia de Santa Fe.

Lifschitz destacó a las instituciones que participaron en la construcción del acuerdo y destacó que “su compromiso y dedicación han sido muy importantes para formular este acuerdo y constituyen el capital más valioso que hemos hecho entre todos, más allá de las propuestas concretas”. "Y en cada una de estas propuestas podemos ver reflejada una idea sobre el futuro de Santa Fe y la mirada del desarrollo que construimos en conjunto".

Entre las conclusiones más relevantes destacó: “la coincidencia sobre la importancia del diálogo social como herramienta de construcción de herramientas públicas; la importancia de afianzar la transparencia como valor público; la necesidad de promover la inversión productiva y la defensa del empleo”.

“Este es un buen momento para pensar el futuro, porque no se sale de las crisis dando un manotazo de ahogado, sino que se sale imaginando un futuro posible y encontrando la salida del laberinto. Todos confiamos en que hay salida de la crisis. Estoy seguro que la salida no es por el fondo, sino que es por el frente”, resaltó Lifschitz, quien había anunciado la iniciativa de construir este acuerdo el pasado 1 de mayo, durante el tradicional mensaje de apertura de las sesiones ordinarias de la legislatura santafesina.

“La salida es buscando propuestas superadoras y volviendo también a las buenas cosas de nuestra historia. Una de ellas es recuperar el rol del Estado, un rol estratégico que debe cumplir el Estado, que debe estar presente en lo social y en lo económico, que dialogue con el sector privado para volver a recuperar el valor de la industria nacional, de la producción nacional y del empresariado nacional. Sin ignorar que vivimos en un mundo global, que la economía también tiene que abrirse al mundo pero que tiene que abrirse de manera inteligente y que debemos proteger nuestro propio capital productivo”.

“Tenemos que volver a pensar en el ahorro nacional, volver a pensar en pesos, ningún país bimonetario como el nuestro es un país desarrollado. Para tener desarrollo tenemos que tener monedas y para ello tenemos que volver a valorizar nuestra moneda y generar confianza en los argentinos sobre los instrumentos de ahorro en moneda nacional. Estamos convencidos que eso es posible cuando dejemos de pensar en el dólar y pensemos en el peso, como hace Brasil”.

“Hay que pensar en el desarrollo humano, tenemos una sociedad organizada, que reclama y exige. Eso no es un problema, es una oportunidad para incluirlos dentro de un proyecto común. Creo que vamos trabajando en esa dirección y este Acuerdo apunta a ese camino”, agregó.

“Confiamos en la pequeña y mediana empresa como instrumento dinámico para el cambio y la transformación económica. También creemos que hay que cambiar la matriz energética y Santa Fe está en inmejorables condiciones para avanzar, como lo estamos haciendo, con proyectos de producción de energías limpias, de energías verdes”.

“Este proyecto piensa también en el federalismo de las regiones, pensando en la integración de la Región Centro, pero también el federalismo mirando hacia el interior de la provincia, reconociendo nuestras diferencias y asimetrías”, valoró.

“Estamos muy contentos con los resultados que se han obtenido y estamos muy agradecidos por el compromiso de todos ustedes, porque le han dedicado mucho tiempo. A algunos le puede parecer poco el resultado, a mí me parece mucho, pero en cualquier caso, es un gran paso adelante que nos deja una plataforma común para trabajar en el futuro y nos va a ser muy útil como herramienta para el año que nos queda de gestión”, finalizó Lifschitz.

Por su parte, la subsecretaria de Desarrollo Estratégico, María Paz Gutierrez, remarcó que “este es un momento muy valioso de esta construcción participativa y multisectorial, porque una vez más, cómo hemos hecho durante todo este tiempo, esta iniciativa vuelve a reafirmar y consolidar la convicción y la acción del gobierno de la provincia de Santa Fe de hacer de la participación ciudadana la herramienta fundamental en la construcción de políticas de Estado”.

Los compromisos del acuerdo responden a objetivos estratégicos que distinguen el modelo de desarrollo provincial:

- Consolidar la práctica del diálogo social como una política de Estado en la provincia de Santa Fe.

- Afianzar la transparencia como valor público.

- Promover la inversión y potenciar la productividad en todas las ramas de actividad.

- Defender el empleo en todas sus formas y generar nuevas formas de trabajo

- Potenciar las redes de conectividad e infraestructura para el desarrollo.

- Impulsar la ciencia y la tecnología al servicio de la producción y del desarrollo integral de la sociedad santafesina.