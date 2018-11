Críticas a intendentes por tributos municipales

BUENOS AIRES, 23 (NA).- El presidente Mauricio Macri reclamó ayer a los intendentes una gestión "ordenada, responsable y que no gaste más de lo que tiene", y les dijo que "si queremos generar trabajo, no podemos cobrar impuestos distorsivos" como las tasas comunales.

"El desafío es simplificar los trámites: cada tasa, ´tasita´ o sello que se suma, hace que sean empresas menos competitivas y generen menos trabajo en sus municipios", dijo Macri ante cientos de jefes comunales de todo el país.

Dijo que si no se aplica un criterio austero y una buena administración "¿cómo van a crecer sus ciudades? Tienen la responsabilidad de allanarles el camino para que puedan generar empleo privado de calidad. Hoy, más del 60 por ciento del comercio y la industria no tienen habilitaciones definitivas. Les cuesta caro y tarda meses".

Al encabezar la apertura del Segundo Encuentro Nacional de Intendentes en el Centro de Convenciones porteño, el mandatario remarcó que "no da lo mismo hacer las cosas bien, que como históricamente siempre se hicieron, a través de la trampa y el atajo".

A la vez, hizo hincapié en la puesta en funcionamiento del ranking de intendencias, que por el momento es de manera voluntaria para los distritos.

Además, Macri reclamó que haya "más mujeres" al frente de municipios. Y respaldó su pedido con cifras, al señalar que "de 2.300 municipios (que existen en todo el país), menos de 120 son liderados por mujeres".