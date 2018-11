En busca de… Sonia Grotz, coach ontológico

LP - Naciste fuera del país, pero viviste en varios lugares de Argentina.

S.G. - Nací en Brasil por la actividad laboral de mi padre. Recorrí muchos lugares, Alemania cuando era un bebé, viví seis años en Tucumán, hace poco me reencontré con mi primera maestra, porque así es la vida. Porque uno empieza a entender que ésa es la forma de vincularse con el mundo, y después que mi padre dejó de viajar yo seguí viajando. Mi primer trabajo fue viajar, conocer gente, contactar gente, y me pagaron por eso así que pude viajar por distintos lugares. Mi último trabajo dependiente que fue muy desafiante fue en el Banco Hipotecario trabajando en el relanzamiento de la identidad del banco y tenía que llegar a las provincias y contar el proyecto, entusiasmar a la gente con el cambio de imagen, con el cambio en la atención al cliente. Creo que eso tiene que ver con un aprendizaje y una adaptación y el tema de seguir estudiando y leyendo fue algo que me permitió conectarme con algo que era mío. Entonces a mí el olor de los libros me encanta, me das un libro y ya estoy acompañada.

LP - ¿Por qué elegiste la enseñanza pre primaria?

S.G. - Porque todavía creo que es el mejor momento de las personas para poder aprender. Es como una arcilla. Y todavía mis alumnos se acuerdan de aquella época, de mis canciones, fue una etapa muy linda.

LP - ¿Con qué formación hiciste el trabajo en el banco?

S.G. - Era Licenciada en Comercialización recibida en la UADE cuando trabajaba y estudiaba, y para mí fue fascinante porque pude aplicar todo lo que tenía que ver con mi trabajo anterior que había sido en ventas y lo que había aprendido en la universidad que era el marketing. Entonces todo eso se condensó y para que rinda debí aplicar todo lo que había aprendido de relacionarme a través de las ventas y los conocimientos del marketing.

LP - Nunca dejaste de estudiar a la vez que trabajaste siempre también. ¿Qué te motiva seguir estudiando?

S.G. - Seguir aprendiendo. Me resulta sumamente apasionante seguir aprendiendo y seguir comprendiendo más a las personas, seguir comprendiendo más las situaciones, después de haber terminado la formación en marketing, hice la maestría en la Universidad de Palermo en negocios, pero quedó trunco porque a partir de ahí cambió mi vida, empecé a trabajar en forma independiente y dije realmente lo que quiero hacer ahora es formarme para coach. Lo hice primero para mí, y cuando encontré un camino para poder emprender dije esto mismo lo voy a transmitir a las personas. Y así fue como nació Creativa Consulting. Lo que siempre hice fue ir integrando todo lo que fui aprendiendo, fui reactualizando con los nuevos conocimientos. Cuando estaba haciendo mi formación de coaching dije no hay nada con el tema de la marca personal. Empecé a buscar y así fue como salió mi primer libro con ese mismo nombre.

LP - ¿Después del coaching que vino?

S.G. - Empecé a buscar porque lo que más me gustaba era entender esto del comportamiento de las personas. Y dije el coaching solo no me alcanza, necesito más formación pero que integre de nuevo lo que tengo de antes. Entonces busqué la Maestría en Psicología evolutiva y aprendizaje porque me dio un respaldo y un marco diferente a lo que es la simple formación de coaching.

LP - ¿Cómo distribuías las horas del día en el trabajo y en el estudio?

S.G. - Soy una persona que maneja los tiempos respetuosamente. No me estafo a mí misma. Si digo que me voy a levantar a tal hora, lo hago. Obviamente que una de las cosas importantes es que no miro televisión, es decir que no hago lo que la gente toma con naturalidad. Ciertos hábitos y un buen manejo de la agenda, es fundamental. Cumplo lo que me propongo y me organizo para eso. Eso ayuda a motivarnos, a confiar en nosotros mismos.

LP - ¿Cuáles son los medios de comunicación más útiles para tu actividad?

S.G. - Lo presencial, pero tengo clientes que están en el interior del país y nos reunimos por medios electrónicos. Creo que la tecnología tiene que ser nuestra aliada, pero detrás de ella están las personas y los hábitos. No tener un teléfono que está sonando permanentemente e interrumpe. Dedicarle solo un tiempo a responder mensajes. Los malos hábitos que tenemos es un grave error con respecto a lo que es la tecnología.

LP - Teniendo en cuenta lo que estudiaste hasta ahora. ¿Qué es lo que más te formó de acuerdo al objetivo que te propusiste alguna vez?

S.G. - Lo que más redondeó mi trabajo como coach fue mi formación de Maestría en Psicología cognitiva en Flacso, pero en mi trabajo como escritora, toda la formación del Doctorado en Educación Superior en la Universidad de Palermo me abrió un mundo diferente en cuanto a la producción de texto. Fue un desafío porque había escrito dos libros y me encontré con que no podía escribir un texto académico. Una de las cosas que me dicen quienes leen lo que escribo es que más allá de que escribo a nivel académico no olvido que puede haber una persona que por curiosa quiera leer mi libro y que lo pueda entender. Y lo que más atractivo me resulta es bajar el contenido para que lo pueda entender cualquier persona. Y eso es un gran desafío para quienes producen textos académicos. Recibí mensajes de mis colegas que aprueban los libros que escribí por lo accesibles en la comprensión.

LP - Si tuvieras que definir tu profesión hoy. ¿Cuál sería?

S.G. - Es un poco difícil. Docente universitaria, coaching ontológico, escritora. Un hilo conductor tiene que ver lo que incorporé a través del doctorado que es la gestión del conocimiento. Vivimos en una sociedad del conocimiento, y el conocimiento puede tener distintas etiquetas, pero es conocimiento. Es la era del conocimiento. Porque evolucionamos de una era de la información donde ahora estar informado no es suficiente porque hay que tener el criterio para poder darle la trascendencia a esa información. Y en la fragmentación de los medios, uno termina perdiendo porque de tanto recorte termina sin entender nada.

LP - ¿Recordás alguna anécdota de tu actividad laboral?

S.G. - Me pasó que unapersona me dijo “quiero que nos reunamos con mi novia”. Me imaginé que iba a ser una sesión en pareja. No quise prejuzgar. Le di la primera sesión sin cargo. Cuando llegaron, vi que la novia estaba como desenfocada. Se sentaron y él me dijo “bueno, acá te la traje, porque ella necesita aprender”. Lo escuché. Le pregunté a la chica cómo era su nombre y qué necesitaba aprender. Ella me dijo “no tengo ni idea por qué estoy acá. ¿vos quién sos?”. Me presenté. El agrega “tiene que hacer coaching porque es un desastre, es muy desorganizada”. Ella lo miró y le dice “no creo que sea desorganizada”. Los miré a ambos y les dije que les deseaba lo mejor, que requería que lo conversen entre ellos y después nos podíamos reunir, pero los invito a que primero generen ese espacio. Nunca más los volví a ver. Una de las cosas fundamentales en el proceso de coaching es que la persona sienta la necesidad de hacerlo. Este chico venía del no respeto, y la traía engañada. Una de las cosas del coaching es el cuidado y el respeto por el ser que cada uno de nosotros es.

por Raúl Vigini

