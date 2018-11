Todo comienza desde nuestro ser*

Qué es un coach ontológico

Coach es la persona que ofrece los servicios de coaching. El coaching tiene que ver con el entrenamiento del mejor ser que podamos llegar a ser. El coach es un intermediario, que ayuda a que te transformes en un observador interior. Y lo que te falta, el coach te lo va a dar. Cualquier proceso de coaching empieza con lo que se llama la “declaración de basta”. El coach pregunta qué es lo que el cliente quiere cambiar, no lo que al profesional le parece.

¿Hay algo en común con el psicoanálisis?

Hay una gran diferencia porque el coaching lo que hace es diseño del futuro, y el psicólogo lo que dice es esta persona que sos hoy, tiene estos vínculos con su pasado. De hecho, la mayoría de las personas con las que trabajo está haciendo un proceso psicológico. Son dos aspectos totalmente diferentes.

Qué es la “marca personal”

La marca personal es la huella que dejamos en nuestro entorno desde nuestros talentos. Es nuestra forma de ser y estar en el mundo, y tiene que ver son la construcción de futuro. Porque más allá de que seamos lo que seamos, tenemos que encaminarnos en pos de cambiar resultados. ¿Cómo cambio resultados? No voy queriendo cambiar todo, sino que primero diseño mi futuro, y lo que tengo que pensar es cuáles son las herramientas que me hacen falta, las que ya tengo y no soy consciente, que me van a permitir llegar a ese resultado. Eso es la marca personal. Y lo que tiene que ver con la Profesión consciente que es el título del segundo libro, tiene que ver con que una vez que descubrí mi marca personal, ¿cómo hago para que eso me genere dinero? Y que eso tenga un correlato y que estar haciendo algo que me gusta, no necesariamente tiene que ser un pasatiempo. Porque vivir de lo que a uno le gusta es lo mejor que le puede pasar al mundo. Por eso hablo de espiritualidad y negocios que son como dos mundos separados. No es ni la túnica naranja para irme a la montaña, ni andar con el cuchillo entre los dientes. Afortunadamente el mundo se está dando cuenta que ambas juntas son fundamentales.

Mejores resultados desde el cuidado y el respeto, y hacer visibles talentos y habilidades

Hacer visibles talentos y habilidades es primero me voy a dar cuenta de cuáles son mis talentos y es como un juego dinámico, porque a veces las personas lo tienen y no son conscientes de eso. Saber darnos cuenta de lo que nos causa placer nos hace feliz, nos hace bien. Que no todo sea una obligación o un sufrimiento. Tenemos los espacios de placer muy acotados y el resto de la vida para sufrir,por eso tenemos los resultados como sociedad porque estamos todo el tiempo sintiéndonos culpables de estar bien.

El cuidado y el respeto en la actividad cotidiana

La caridad bien entendida, empieza por casa. Eso es lo primero. El cuidado y el respeto, primero, empieza conmigo. Cumplo horarios, salgo a pasear sin sentirme culpable, me encuentro con alguien. Y no está mal hacerlo. El cuidado y el respeto tienen que ver también con nuestra alimentación, con saber que tenemos que descansar. Una vez que empezamos a hacerlo, las personas que están a nuestro alrededor también empiezan a cuidarlos y a respetarnos. Porque todo el tiempo estamos enseñando a los otros, cómo queremos que nos traten. Esto tiene que ver con mandatos que recibimos de muy chicos desde la familia o desde lo que es la formación en la escuela donde todo el enfoque está puesto en lo que está mal. Nos señalan todas las cosas que están mal, pero no las que están bien.

La necesidad de publicar el primer libro

Surge por mis clientes con los que trabajaba y siempre me gustó que la gente no crea solamente en lo que les digo, sino que busque y saque sus propias conclusiones. Y darle las herramientas porque no soy la dueña de la verdad, solo puedo acercársela y que ellos tomen su propio criterio. Empecé a buscar qué podía respaldar eso que les decía, y no encontraba. El libro surgió como una respuesta para poder darle material de lectura a mis clientes que estuviera alineado con lo que estaba queriendo trasmitirles. No sabía si iba a poder venderlo en las librerías. Vendí unos terrenos familiares y la primera inversión del libro la hice yo. Y dije si no creo en mi proyecto por qué los demás tienen que creer. Hoy va por la tercera edición, hay dos editoriales que han pagado para imprimirlos nuevamente. Valía la pena el intento, y la última editorial lo llevó a México.

Una segunda intención con otro libro

Sí. Porque la gente me pedía que quería seguir leyendo. Seguí trabajando con el concepto porque con el que yo trabajo que es Marca personal tiene que ver con cómo podemos dejar una huella en lo que somos como seres humanos. No tiene un correlato económico. Entonces faltaba una parte que es Profesión consciente, que tiene que ver con esto de más allá de que yo estoy exteriorizando todos mis talentos y demás, necesito posicionarme en el mercado, y encontrar una forma de generar dinero para poder subsistir y vivir.

Cómo resultó esta experiencia a través del tiempo

Resultó muy bien. Hoy mis clientes empiezan por leer mis dos libros en el orden que les indico, que son el soporte de lo que son los procesos que establecemos. El servicio es personalizado o grupal. En el primer caso trato con el interesado dándole toda mi experiencia a su disposición. Trabajamos y pensamos juntos todo lo que significa su reposicionamiento.

Desarrollar la creatividad también es importante

La creatividad es la posibilidad que tenemos todos los seres humanos de desarrollarla. Forma parte de mi tesis de la maestría. Es eso de poder tener la capacidad de enfocarnos y desenfocarnos. Porque hay como un paradigma que establece que las personas creativas son las que están muy voladas y que no bajan nada en concreto. Y mi postura tiene que ver con que tenemos que tener la habilidad de poder ver la foto grande y después poder enfocarnos en lo más chiquito. Y tener la fluidez para poder generar nuevas ideas y no ponernos limitantes. A veces cuando escribo -mis libros me llevaron dos años cada uno- no me quedo con lo primero que se me ocurre. Porque lo primero que se nos ocurre tiene que ver con no procesar esto que necesitamos del contexto. Con la tesis tengo varias versiones que las voy tomando y dejando para que decanten. Y no limitarnos ni conformarnos con lo que está.Por eso mi consultora se llama Creativa Consulting. Porque creo que la creatividad es lo que nos ayuda y somos los únicos animales que pueden crear.

*El texto pertenece a la entrevista realizada por Raúl Vigini a Sonia Grotz