Les comentamos Libros

MARCA PERSONAL Sonia Grotz Ediciones B 272 pág. Cómo hacer visibles tus talentos y habilidades personales. En una época donde todo se muestra, muchos de nuestros talentos y habilidades no salen a la luz como quisiéramos. La propia capacidad no siempre asoma con toda su riqueza y su pleno potencial. ¿Por qué? Porque no encontramos la manera de revelarlos -revelarnos, en realidad- ante los demás. La marca personal de la que habla la especialista Sonia Grotz no es una maniobra vacía de marketing, es el resultado de una búsqueda interior, de un viaje hacia el corazón de lo que somos. De ese viaje volvemos con nuestros atributos en mejor forma, enfocados en la relación con los otros, capaces de mostrar nuestros talentos en el momento más adecuado. Marca Personal es una guía para que encuentres el camino que lleva tus sueños a la realidad.