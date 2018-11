Subió la ZEC, pero el Concejo podría reverlo

Hace tres semanas, el Cuerpo Legislativo aumentó los valores de la Zona de Estacionamiento Controlado, pasando de $ 10 a $ 15. Desde ayer ya rige la nueva tarifa. Esta semana ingresó una nota de Paseo del Centro, pidiendo que la suba se dé desde enero, para no afectar a las ya alicaídas ventas. La semana que viene los recibirían y analizarían frenar el incremento. Desde el Ejecutivo entienden que la medida le corresponde tomarla al Concejo. Y que si bien se puede revisar, las ventas caen no por la ZEC, sino por la situación macroeconómica.

Desde ayer comenzó a regir la nueva tarifa de estacionamiento controlado. A partir de las 8, estacionar en zona de estacionamiento controlado (ZEC) por período de 1 hora costará 15 pesos y 7,50 pesos por cada fracción de media hora excedente. Pero, curiosamente, este incremento podría ser revisado en los próximos días por el Concejo Municipal, que hace tres semanas autorizó el incremento.Es que Paseo del Centro ingresó esta semana una nota, inicialmente dirigida al Intendente, en donde pide postergar el incremento. En la misiva, firmada por Silvia Ibarra (Gerente de Cielos Comerciales a Cielo Abierto) y Florencia Muriel (Presidente de Paseo del Centro) indica que "el último relevamiento realizado conjuntamente entre el CCIRR y la Universidad Católica de Santiago de Estero, se observó una clara profundización en la caída de ventas, y lo mismo ocurrió durante el mes de octubre. Esta situación preocupa a todo el sector, por lo que buscamos acciones que alienten el consumo en el sector. En los últimos días, los comerciantes nos han mostrado su preocupación por la nueva tarifa de estacionamiento controlado. Los nuevos valores pueden desalentar las ventas, ya que los clientes han expresado su inconformidad al respecto en diferentes oportunidades". Ante esta situación le piden al Intendente primero y a los concejales después, "que el aumento se dé a partir del mes de enero, y no en esta fecha crucial para el sector, donde se espera que mejore la situación y los resultados de las ventas festivas den un respiro".Los concejales leyeron la nota en la jornada de hoy y podrían recibir tanto a esta comisión como al resto del CCIRR, para analizar no solamente este punto, sino también el resto de la Tributaria 2019, cuya lectura continuó en el día de ayer. En declaraciones a la prensa, Hugo Menossi, no descartó la posibilidad de retrotraer el incremento.Por su parte, el secretario de Gobierno de la Municipalidad, Dr. Eduardo López, en declaraciones a "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz), ratificó el aumento avalado por el Concejo Municipal en los primeros días de noviembre: "a la fecha eso está en vigencia", dijo. "Cualquier situación distinta debiera ser modificada eventualmente por el Concejo. Por lo pronto, está vigente el aumento en el cobro de la ZEC, porque es parte de un acuerdo con el Concejo Municipal".Por otra parte, el funcionario local indicó que la ZEC "es un servicio que le da agilidad a quienes quieran estacionarse en el centro. En estos días estamos haciendo un análisis del parque vehicular y vemos que alcanza a cada uno por habitante, es decir, hay 90.000 vehículos patentados en la ciudad. Esto le da un volumen enorme al tránsito de la ciudad. El crecimiento es permanente y no se ha detenido en los últimos años. Entonces, en algunos lugares de la ciudad, plantear el orden en el estacionamiento, es algo que se lleva adelante en todas las grandes urbes de la Argentina".¿Es razonable el planteo de Paseo del Centro? "Creo que la economía argentina es una situación compleja", dijo López y agregó: "una gran inflación, con una pérdida de poder adquisitivo importante, con un descenso de ventas en todos los rubros del mercado interno... en ese marco, todo debe ser evaluado y debe ser atendido como posibilidad. Pero no creo que sea la solución a un problema macroeconómico en donde las variables son un dislate. Pero todas las situaciones en donde podamos tomar decisiones, serán evaluadas y puestas en consideración en una mesa de debate amplia. Pero el problema hoy es la economía", respondió."El usuario general está acostumbrado. El tema de los valores tiene que ver con un análisis de costos del mantenimiento del sistema, que es necesario actualizar en función de los parámetros macroeconómicos del país, con una inflación a la fecha del 40% anual. Hay que tener algunas variables para acomodar los números para que no dé pérdidas", completó.