Enfermeros reclamaron ser considerados profesionales

Cerca de las 11 de ayer, un grupo de enfermeros de nuestra ciudad se sumó a la protesta nacional que se realizó, en rechazo a una legislación en Buenos Aires, que no los considera como profesionales de la salud.Fueron al Municipio y buscaron a la secretaria de Desarrollo Social, Dra. Brenda Vimo, que se plegó a la medida. "Los ENFERMEROS son el sostén del sistema de salud !!!! SI AL RECONOCIMIENTO PROFESIONAL !!!! Muy FELIZ DIA PROFESIONALES DE LA SALUD !!!!", posteó en sus redes sociales, añadiendo una foto, que es la que acompaña a esta nota. Incluso, hizo una historia, en donde le dio la palabra a las enfermeras, reclamando por la reglamentación del artículo 25 de la ley provincial 12.501, que define a la enfermería como una profesión de "alto riesgo".A principios de noviembre la Legislatura Porteña aprobó una ley que no incorporó a los enfermeros dentro del marco legal de los profesionales de la salud. Esto provocó la reacción de un sector siempre postergado dentro del ámbito y ayer se concretó una movilización desde el Congreso hacia Plaza de Mayo para visibilizar sus demandas.En la capital provincial sucedió lo mismo: de acuerdo al Uno de Santa Fe, "hartos" de no ser escuchados, los enfermeros se movilizaron a la Legislatura y a Casa de Gobierno para exigir que las tareas que realizan sean consideradas de alto riesgo."Aquí tiene que haber una decisión política para que los enfermeros sean reconocidos por las tareas que realizan", expresó a UNO Santa Fe el titular del Colegio de Profesionales en Enfermería de Santa Fe en el día en el que precisamente se celebra la sacrificada actividad que realizan.