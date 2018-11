Sciara defiende a Santa Fe y critica el modelo de Macri

Sin interés en entrar en polémicas mayores, el ex ministro de Economía de la Provincia, Angel Sciara, brindó en Rafaela una charla abierta sobre "La economía en tiempos de crisis" con una enfática defensa del modelo Santa Fe impulsado por los gobiernos del Frente Progresista y cuestionó al Gobierno central por sus errores en materia de gestión que explican, en buena parte, la profunda recesión del país."No soy predictor, no quiero hablar de la economía financiera, voy a brindar algunos elementos metodológicos para entender por qué estamos donde estamos. Y si es posible que podemos salir de esta situación, cómo, con quién y cuándo", planteó inicialmente para desalentar la posibilidad de hacer "futurología" en una Argentina tan cambiante."Estoy más preocupado por entender la lógica económica del Gobierno de (Mauricio) Macri, es una especie de ensayo hablado lo que voy a hacer, no saco conclusiones definitivas, pero creo que puedo obligar a que el auditorio piense acerca de la crisis actual", dijo.-La crisis ya pasó en términos teóricos. La crisis es cuando se rompe el ciclo en la cúspide. A partir de ahí comenzamos un franco proceso de recesión, lo que llaman algunos el tobogán. Llegamos allí por un conjunto de razones, puede haber un contexto internacional que potenció los errores cometidos y, además, el modelo elegido en lugar de resolver el problema lo agudizó. Estoy convencido de que el modelo elegido no es el mejor, es el más malo de todos los posibles. Lo que hay que esperar es que lleguemos rápido al fondo de la depresión, que ojalá no sea en forma de L, tampoco en forma de U sino en forma de V. Que podamos salir mediante un gobierno como el que tenemos, reelecto, o por un nuevo gobierno que tenga una convicción y concepción política e ideológica diferente.Sciara llegó a Rafaela para ofrecer una charla en el marco del ciclo de encuentros y debates que viene desarrollando el Centro Socialista de Rafaela y en conjunto con el Centro de Proyectos Locales y Regionales del diputado Omar Martínez. En su calidad de ex ministro de Economía de los gobernadores Hermes Binner y Antonio Bonfatti entre 2007 y 2015, profundizó su análisis durante un encuentro con un auditorio heterogéneo en el Sindicato de la Carne de calle Arenales."Es una constante las tensiones entre los gobiernos centrales con los de la Provincia de Santa Fe" lamentó en referencia a las deudas que tiene el Gobierno central con los santafesinos. "La Provincia de Santa Fe, salvo en la época del justicialismo, tuvo durante toda nuestra gestión problemas con gobiernos de otra estructura partidaria", puntualizó. Inscribió en esta lista de deudas la que cuenta con el fallo favorable de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y también la generada por la obra de la autovía de la Ruta Nacional 19. "No me extrañaría que el gobernador Lifschitz vuelva a plantear el conflicto ante la Corte para que el Gobierno central cumpla con el fallo", reflexionó.Sobre Santa Fe expresó que "es una provincia distinta, siempre planteé una analogía, que es una Argentina en pequeño, si tuviéramos petróleo y minería seríamos como toda la Argentina en términos de recursos naturales y la estructura sectorial de producción". Después tiró flores hacia adentro y afuera al sostener que "la Provincia ha tenido gobiernos muy serios y responsables, no solamente los nuestros, los del Frente sino también los anteriores, con diferencias, aciertos y errores, esto nos plantea en una situación de responsabilidad y una gobernabilidad que es elogiable".Respecto al Presupuesto provincial 2019 presentado esta semana por el Gobierno de Lifschitz, afirmó que "se va a dedicar a la obra pública y con esto vamos a compensar lo negativo de un modelo nacional que en lugar de utilizar el presupuesto en términos anticíclicos agudiza la recesión".-Seguramente estaré en el equipo amplio, pero hoy no me veo ocupando ningún cargo ejecutivo. Ya fueron muchos años, llevo desde el año 95 con Hermes en la Municipalidad de Rosario, otros 4 con Miguel en ese mismo cargo y 8 como ministro de Economía de la Provincia durante las gestiones de Hermes y Antonio. Es muy tiempo, desgaste. Creo que puedo cumplir una misión importante desde otro lugar, apoyando un proyecto en el cual creo y me siento partícipe desde hace más de 20 años.