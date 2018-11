Municipio defiende los operativos con radares

A causa de un video tomado por un conductor en la avenida Antonio Podio de esta ciudad que después se hizo viral, donde se ve un control de velocidad con radar apostado atrás de un acoplado de camión que estaba estacionado, y sin identificaciones visibles -aunque estaba presente personal de Protección Vial y Comunitaria municipal-; se originó un debate sobre sí era correcto tomar multas por velocidad en un dispositivo de tránsito con radares (cinemómetros móviles) que estaba en cierta forma “oculto” por el acoplado, o si esto no era correcto.Cabe agregar que el utilitario utilizado por el radar tampoco llevaba ningún tipo de plotteo ni identificación de que pertenecía a la Municipalidad local. Hubo muchos reclamos por esta cuestión, incluso recibidos por Radio Rafaela, sobre la legitimidad de esta modalidad, más allá de que son legales ya que la ley no prohíbe que los operativos se hagan o no en un determinado lugar.Por lo expuesto, LA OPINION dialogó con el Dr. Eduardo López, secretario de Gobierno y Ciudadanía de la municipalidad de Rafaela, quien dio su opinión respaldando lo actuado por el personal que está en su área.“Hubo un video de una persona que decía que los inspectores estaban escondidos -dijo-, pero no filmó donde estaba un cartel colocado antes del operativo. Quiero agregar que el acoplado estaba estacionado en un lugar indebido y al inicio del operativo se le hizo la infracción correspondiente a este acoplado que estaba estacionado en un lugar prohibido a las 9:08. El operativo duró de 9 a 11”, explicó el funcionario municipal.Continuó: “cada vez que se hace un control de velocidad, se coloca un cartel a unos 50 metros antes del radar, los conos correspondientes, y se anuncia 'velocidad controlada por radar'. Recordamos que la velocidad máxima permitida en avenidas es 60 km/h y en calles 40 km/h”.López señaló también que quien filmó el video, “es un remisero, que increpó a la inspectora, y esta le estaba por hacer la infracción porque el remisero venía manejando filmando con el teléfono”.“El objetivo nuestro -apuntó- es bajar la velocidad como factor de riesgo en accidentes. Tenemos un número muy bajo de infracciones detectadas por el radar […] este mide la velocidad y a quien la supera el aparato emite una fotografía y se le labra la infracción. Son radares (cinemómetros) homologados a través del convenio firmado con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN)”.López volvió a remarcar que era “casualidad” que el acoplado esté mal estacionado en ese lugar ya que, “los lugares se disponen por cronograma que se va diseñando semanalmente y los controles con radares van a seguir. El objetivo es bajar la velocidad de los vehículos en avenidas y arterias conflictivas”, precisó.